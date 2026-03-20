Не повторяйте чужих ошибок: как выбрать первую машину и не разочароваться

Выбор первой машины должен строиться не только на бюджете и внешнем виде, а прежде всего на понимании целей использования, условий эксплуатации и реальных потребностей водителя, иначе покупка может быстро разочаровать. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка автомобиля

Автоэксперт отметил, что выбор первого автомобиля начинается с определения задач, которые он должен решать. Важно понять, сколько человек будет пользоваться машиной и в каких условиях она будет эксплуатироваться. От этого зависит не только класс автомобиля, но и ключевые технические характеристики.

"При выборе машины нужно отталкиваться от целей. Автомобиль может быть для семьи, для перевозки грузов или просто для передвижения, например, одного человека. Исходя из этого определяется тип кузова. Далее важно понимать, где машина будет эксплуатироваться — в городе или в более сложных условиях, от этого зависит, нужен ли полный привод. В целом выбор всегда зависит от потребностей человека", — пояснил Петров. 

Эксперт добавил, что при выборе также стоит учитывать климат и особенности региона, так как они напрямую влияют на комфорт эксплуатации. Набор опций и технические решения подбираются не "на всякий случай", а под конкретные условия. Он подчеркнул, что для разных регионов требования к автомобилю могут существенно отличаться.

"Если мы говорим про северные регионы, то обязательно нужен так называемый зимний пакет — подогрев лобового стекла, зеркал, сидений. Это необходимый минимум для комфортной эксплуатации. В южных регионах такой необходимости нет. Также важно учитывать клиренс: для сельской местности лучше выбирать автомобиль с большим дорожным просветом и полным приводом, а для города это не всегда требуется", — сказал специалист.

Петров также отметил, что на старте вождения не стоит ориентироваться на дорогие автомобили. Основная задача — получить практический опыт и привыкнуть к управлению. Более простой вариант позволяет спокойнее относиться к возможным ошибкам. Такой подход снижает стресс и финансовые риски.

"Для начального водительского опыта чаще выбирают автомобиль, который не жалко повредить или поцарапать. Нет необходимости сразу приобретать дорогую машину, так как на этом этапе важнее сформировать навыки вождения и уверенность за рулем. По мере накопления опыта можно переходить к более дорогим или новым автомобилям", — заключил автоэксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
