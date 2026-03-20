Авто с двойным дном: как распознать бывшего таксиста в красивом кузове на вторичном рынке

Авто

Выбор автомобиля на вторичном рынке сопряжен с риском приобретения транспортного средства, которое ранее активно эксплуатировалось в коммерческих целях. Понимание скрытых признаков такой истории позволяет избежать покупки машины с критическим износом узлов и отсутствием систем безопасности.

Счастливый клиент покупает новую машину в автосалоне
Счастливый клиент покупает новую машину в автосалоне

Ключевые методы идентификации такси

Самым надежным способом проверки остается сверка данных с официальным реестром, в котором фиксируется коммерческое использование автомобиля. Вместе с тем, стоит отметить, что подозрительным сигналом является отсутствие сервисной книжки с отметками о прохождении регламентного технического обслуживания, а также статус юридического лица у текущего владельца, сообщает "За рулём".

"В премиальных транспортных средствах недобросовестные продавцы часто применяют технологические устройства-фильтры, которые блокируют счетчик и препятствуют корректному отображению реального пробега. Внутри таких авто высока вероятность отсутствия подушек безопасности, установленных после серьезных аварий, а также применения дешевых неоригинальных запчастей ради тотальной экономии", — говорит руководитель экспертного центра Максим Шелков.

Технические риски и профессиональный осмотр

В свою очередь, глубокая компьютерная диагностика остается единственным инструментом выявления вмешательств в электронные системы управления при использовании блокировщиков одометра. Покупателям следует учитывать, что восстановленные после ДТП автомобили из таксомоторных парков часто подвергаются деградации ходовой части из-за увеличенных межсервисных интервалов.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
