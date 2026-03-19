Аптечка с подвохом: как обычная таблетка от аллергии может лишить вас прав или машины

Управление транспортным средством требует предельной концентрации внимания и высокой скорости реакции со стороны водителя. Прием определенных медицинских препаратов может существенно снизить эти показатели, создавая серьезные риски для всех участников дорожного движения.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова is licensed under Free for commercial use Водитель изучает инструкцию лекарства

Группы лекарств, влияющие на вождение

Специалисты выделяют девять основных категорий медикаментов, способных вызвать опасные побочные эффекты, такие как сонливость, головокружение и нарушение зрения. В этот список входят антигистаминные средства, седативные препараты, опиоидные анальгетики, миорелаксанты, а также некоторые лекарства от гипертонии и антидепрессанты. Вместе с тем, негативное влияние на когнитивные функции могут оказывать антипсихотики и противопаркинсонические средства, которые замедляют способность быстро принимать решения в экстренных ситуациях, сообщает Газета.Ru.

"Общего универсального перечня лекарств, которые противопоказаны водителям, не существует. В инструкциях может быть указано, влияет ли препарат на способность управлять транспортными средствами. Если лекарство вызывает сонливость или снижение концентрации, от вождения следует воздержаться", — говорит директор по маркетингу Валентина Милованова.

Важность изучения инструкций

Стоит отметить, что безопасность на дороге напрямую зависит от физического состояния человека за рулем. В свою очередь, водителю необходимо проявлять повышенную бдительность при изучении разделов о противопоказаниях к применению любых назначенных медикаментов. Ответственный подход к собственному здоровью позволяет исключить риск возникновения кратковременных эпизодов потери сознания или критического снижения внимания в пути.