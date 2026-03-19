Комиссии уходят в прошлое: в Тамбовской области запускают сеть белых банкоматов
Эстетика уличного драйва в Ростове: звезда сериала Слово пацана перевоплотится в легенду русского рэпа
Молчание убивает быстрее болезней: как отсутствие общения разрушает сердце и стирает память
Золотые семена на прилавках: привычный овощ внезапно догнал по стоимости мясные деликатесы
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Через Улан-Удэ пройдет новый маршрут силы: три страны готовят гигантский ж/д коридор
Финал бетонной аферы: в Ярославле поставили точку в деле о 100 миллионах, уплывших из карманов дольщиков
Осторожно, двери закрываются: в Ярославской области турист пытался уехать в Пермь на заводском турникете
Дроны под контролем: Пермский край делает шаг к свободе с новыми правилами для владельцев БПЛА

Аптечка с подвохом: как обычная таблетка от аллергии может лишить вас прав или машины

Авто

Управление транспортным средством требует предельной концентрации внимания и высокой скорости реакции со стороны водителя. Прием определенных медицинских препаратов может существенно снизить эти показатели, создавая серьезные риски для всех участников дорожного движения.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова is licensed under Free for commercial use
Водитель изучает инструкцию лекарства

Группы лекарств, влияющие на вождение

Специалисты выделяют девять основных категорий медикаментов, способных вызвать опасные побочные эффекты, такие как сонливость, головокружение и нарушение зрения. В этот список входят антигистаминные средства, седативные препараты, опиоидные анальгетики, миорелаксанты, а также некоторые лекарства от гипертонии и антидепрессанты. Вместе с тем, негативное влияние на когнитивные функции могут оказывать антипсихотики и противопаркинсонические средства, которые замедляют способность быстро принимать решения в экстренных ситуациях, сообщает Газета.Ru.

"Общего универсального перечня лекарств, которые противопоказаны водителям, не существует. В инструкциях может быть указано, влияет ли препарат на способность управлять транспортными средствами. Если лекарство вызывает сонливость или снижение концентрации, от вождения следует воздержаться", — говорит директор по маркетингу Валентина Милованова.

Важность изучения инструкций

Стоит отметить, что безопасность на дороге напрямую зависит от физического состояния человека за рулем. В свою очередь, водителю необходимо проявлять повышенную бдительность при изучении разделов о противопоказаниях к применению любых назначенных медикаментов. Ответственный подход к собственному здоровью позволяет исключить риск возникновения кратковременных эпизодов потери сознания или критического снижения внимания в пути.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Джунгли позвали украинских наемников: экспортёры хаоса пытаются превратить Азию в полигон для апробации технологий
Мир. Новости мира
Джунгли позвали украинских наемников: экспортёры хаоса пытаются превратить Азию в полигон для апробации технологий
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Экономика и бизнес
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Военные новости
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Популярное
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Гнездо шершней в Персидском заливе: арабские страны предъявили Ирану ультиматум Любовь Степушова Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Черная кровь для Острова Свободы: российские стальные гиганты спасают Гавану от каменного века
Стальные аргументы вместо лозунгов: американская разведка признала качественный рывок армии России
Стальные аргументы вместо лозунгов: американская разведка признала качественный рывок армии России
Последние материалы
Молчание убивает быстрее болезней: как отсутствие общения разрушает сердце и стирает память
Золотые семена на прилавках: привычный овощ внезапно догнал по стоимости мясные деликатесы
Трамп дергает поводок: Нетаньяху запрещают жечь иранские вышки из-за взлета цен на бензин
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Через Улан-Удэ пройдет новый маршрут силы: три страны готовят гигантский ж/д коридор
Финал бетонной аферы: в Ярославле поставили точку в деле о 100 миллионах, уплывших из карманов дольщиков
Осторожно, двери закрываются: в Ярославской области турист пытался уехать в Пермь на заводском турникете
Подоконник больше не поле боя: простые тактильные ловушки спасают редкую флору от когтей
Дроны под контролем: Пермский край делает шаг к свободе с новыми правилами для владельцев БПЛА
Пекарь вне закона: в Воронежской области наказали женщину за попытку накормить проезжих
