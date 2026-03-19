Читу отмоют к юбилею за сотни миллионов: что изменится на улицах уже в апреле
Кошелёк трещит по швам: налоги перекладывают на плечи покупателей через хитрые ценники
Усталость выдаёт лицо за секунды: скрытые приемы, которые вернут свежесть без визита в салон
Горняки вышли из нор: в Красноярске поселился необычный металлический персонаж Гоша
Невидимые армии на пороге: чем для всех обернулось нашествие клещей на Кубани
Зубы теряют крепость до того, как заболит: один визуальный признак сигналит о ранней фазе заболевания
Слухи об острове рассеялись: Пентагон официально закрыл вопрос о контроле над Кубой
Петропавловск вытаскивают из грязи: 22 километра дорог закатают в асфальт
Триумф наперекор всему: что почувствовал Иван Голубков в момент победы на Паралимпиаде в Милане

Триумфальное возвращение легенды: электрическая "тройка" BMW открывает новую эру седанов

Авто

Bmw представила новую электрическую "тройку" i3 на платформе Neue Klasse. Это первое в истории бренда полностью электрическое воплощение классического седана 3-й серии.

BMW iX3 2026
Фото: bmw.nl is licensed under Public domain
Внешность и технологии

Габариты модели составляют 4760 мм в длину, 1864 мм в ширину и 1481 мм в высоту при колесной базе 2898 мм, что делает ее крупнее бензинового аналога. Дизайнеры объединили решетку радиатора с фарами, спрятали дверные ручки в кузов и усилили выразительность арок колес; производство стартует в августе на заводе в Мюнхене с поставками клиентам осенью, а платформа Neue Klasse использует 800-вольтовую архитектуру и цилиндрические аккумуляторы. Заявленный запас хода до 708 км по EPA или 900 км по WLTP с зарядкой до 400 кВт, добавляющей 400 км за 10 минут, сообщает "За рулём".

Салон и динамика

Стоит отметить, что салон преобразился благодаря изогнутому дисплею Panoramic iDrive диагональю 17,9 дюйма, опциональному 3D-проекционному дисплею, панорамной крыше и материалам новой отделки, а система BMW ID сохраняет до семи профилей. В свою очередь, единственная пока модификация i3 50 xDrive с двумя моторами суммарной мощностью 463 л. с. управляется системой Heart of Joy, в десять раз быстрее предшественников координирующей тягу, торможение и руление; автомобиль способен отдавать энергию внешним устройствам или в сеть.

Вместе с тем BMW анонсировала расширение линейки: заднеприводные версии, модели M Performance, универсал i3 Touring и электрический BMW M3, чего особенно ждут поклонники бренда.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Наука и техника
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Новости Москвы сегодня
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Популярное
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Гнездо шершней в Персидском заливе: арабские страны предъявили Ирану ультиматум Любовь Степушова Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Черная кровь для Острова Свободы: российские стальные гиганты спасают Гавану от каменного века
Стальные аргументы вместо лозунгов: американская разведка признала качественный рывок армии России
Стальные аргументы вместо лозунгов: американская разведка признала качественный рывок армии России
Последние материалы
Кошелёк трещит по швам: налоги перекладывают на плечи покупателей через хитрые ценники
Лукашенко вскрыл американский сейф: Белоруссия вышла из-под санкций всего за одну встречу
Путь к идеалу превратился в тупик: семь фатальных ошибок тренировок тормозят рост мышц
Усталость выдаёт лицо за секунды: скрытые приемы, которые вернут свежесть без визита в салон
Удар в самое сплетение: катарский газовый кран оказался во власти огня и меняет рынок
Горняки вышли из нор: в Красноярске поселился необычный металлический персонаж Гоша
Нервная система экономики искрит: разрушение главных хабов лишило мир дешевой энергии
Градус имеет значение: какая температура в спальне обеспечивает глубину погружения в сон
Австралия обзавелась царицей в надежде избежать кризиса с топливом
Невидимые армии на пороге: чем для всех обернулось нашествие клещей на Кубани
