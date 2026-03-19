Триумфальное возвращение легенды: электрическая "тройка" BMW открывает новую эру седанов

Bmw представила новую электрическую "тройку" i3 на платформе Neue Klasse. Это первое в истории бренда полностью электрическое воплощение классического седана 3-й серии.

Внешность и технологии

Габариты модели составляют 4760 мм в длину, 1864 мм в ширину и 1481 мм в высоту при колесной базе 2898 мм, что делает ее крупнее бензинового аналога. Дизайнеры объединили решетку радиатора с фарами, спрятали дверные ручки в кузов и усилили выразительность арок колес; производство стартует в августе на заводе в Мюнхене с поставками клиентам осенью, а платформа Neue Klasse использует 800-вольтовую архитектуру и цилиндрические аккумуляторы. Заявленный запас хода до 708 км по EPA или 900 км по WLTP с зарядкой до 400 кВт, добавляющей 400 км за 10 минут, сообщает "За рулём".

Салон и динамика

Стоит отметить, что салон преобразился благодаря изогнутому дисплею Panoramic iDrive диагональю 17,9 дюйма, опциональному 3D-проекционному дисплею, панорамной крыше и материалам новой отделки, а система BMW ID сохраняет до семи профилей. В свою очередь, единственная пока модификация i3 50 xDrive с двумя моторами суммарной мощностью 463 л. с. управляется системой Heart of Joy, в десять раз быстрее предшественников координирующей тягу, торможение и руление; автомобиль способен отдавать энергию внешним устройствам или в сеть.

Вместе с тем BMW анонсировала расширение линейки: заднеприводные версии, модели M Performance, универсал i3 Touring и электрический BMW M3, чего особенно ждут поклонники бренда.