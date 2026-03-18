Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Места на парковке стали свободнее: популярные китайские иномарки стремительно покидают автосалоны

Авто
С начала 2026 года китайские автопроизводители начали масштабное сокращение модельного ряда, представленного в официальной российской рознице.

Российский авторынок достиг точки насыщения, спровоцировав исход популярных моделей. По данным "Автостата" и "Объединенной лизинговой ассоциации", дистрибьюторы прекратили продажи девяти ключевых позиций от пяти брендов: Chery (Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro Max), Bestune (T77, Т55), Baic (X35, X7), Jetour (X50, X70) и GAC (GS3). Официальные поставки данных конфигураций полностью остановлены, сообщает "Вести Подмосковья".

Chery Tiggo 7 Pro Max
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chery Tiggo 7 Pro Max

Статистика фиксирует резкую деформацию структуры импорта. Если в январе текущего года доля китайских машин в сегменте новых легковых авто составляла 78%, то к середине марта показатель опустился ниже 67%. Эксперты связывают это с завершением этапа агрессивной экспансии и пересмотром экспортных стратегий Поднебесной в пользу более маржинальных или новых линеек.

Динамика "отката" подтверждает, что период монопольного доминирования китайского автопрома проходит через фазу жесткой коррекции спроса и предложения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.