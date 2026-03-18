Места на парковке стали свободнее: популярные китайские иномарки стремительно покидают автосалоны

Российский авторынок достиг точки насыщения, спровоцировав исход популярных моделей. По данным "Автостата" и "Объединенной лизинговой ассоциации", дистрибьюторы прекратили продажи девяти ключевых позиций от пяти брендов: Chery (Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro Max), Bestune (T77, Т55), Baic (X35, X7), Jetour (X50, X70) и GAC (GS3). Официальные поставки данных конфигураций полностью остановлены, сообщает "Вести Подмосковья".

Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chery Tiggo 7 Pro Max

Статистика фиксирует резкую деформацию структуры импорта. Если в январе текущего года доля китайских машин в сегменте новых легковых авто составляла 78%, то к середине марта показатель опустился ниже 67%. Эксперты связывают это с завершением этапа агрессивной экспансии и пересмотром экспортных стратегий Поднебесной в пользу более маржинальных или новых линеек.

Динамика "отката" подтверждает, что период монопольного доминирования китайского автопрома проходит через фазу жесткой коррекции спроса и предложения.