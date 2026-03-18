Погода в Москве подталкивает к смене шин: визит в сервис обещает двойные траты

Авто

Владельцам транспортных средств в столичном регионе рекомендуют воздержаться от сезонного обслуживания колес в ближайшее время. Спешка в вопросе смены покрышек может привести к необходимости повторного визита в сервисный центр из-за нестабильности климатических условий.

Фото: unsplash.com by Obi is licensed under Free to use under the Unsplash License
Летняя шина

Риски преждевременной подготовки к сезону

Стоит отметить, что погодные качели часто вводят автолюбителей в заблуждение, провоцируя их на ранний переход на летний комплект. Вместе с тем, опытные водители призывают ориентироваться на долгосрочные прогнозы и официальные предписания профильных ведомств, чтобы избежать аварийных ситуаций на дорогах при внезапном похолодании. Вероятность возвращения отрицательных температур остается высокой, что делает эксплуатацию летних шин небезопасной, сообщает Газета.Ru.

"Я думаю, что опытные водители понимают, что погода переменчива. Нужно исходить из реальных условий и слушать рекомендации, которые дают органы региональной власти. Я всем рекомендую ориентироваться на прогноз погоды и официальные сообщения должностных лиц", — говорит депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Метеорологическая обстановка в Москве

В свою очередь, специалисты профильных центров указывают на сохранение ночных заморозков, несмотря на дневное потепление и отсутствие существенных осадков. В таких условиях дорожное полотно в утренние часы может покрываться тонким слоем льда, что требует наличия зимнего протектора для надежного сцепления. Таким образом, окончательное решение о визите в шиномонтаж лучше отложить до установления стабильно высоких температурных значений в течение всех суток.

Окончательная стабилизация температурного режима позволит автомобилистам перейти на летнюю эксплуатацию без лишних финансовых затрат и рисков для безопасности. До этого момента сохранение зимних шин считается наиболее рациональным подходом для предотвращения дорожно-транспортных происшествий в переменчивой весенней обстановке.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать

Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что его страна открыта к закупкам российской нефти.

