Миниатюрный гигант на дорогах: как крошечный кей-кар умудряется вмещать больше привычных авто

Авто

Японское качество и надежный мотор делают этот кей-кар идеальным для города. Honda N-Box предлагает пространство и комфорт, которые удивляют даже владельцев более крупных автомобилей.

Пространство и комфорт

Главный талант Honda N-Box заключается в магии трансформации пространства: при скромных габаритах квадратная форма кузова и высокая крыша позволяют сидеть с прямой спиной, обеспечивая простор, недоступный многим европейским хэтчбекам, вместе с тем бензиновый турбомотор объемом 660 кубических сантиметров выдает 64 лошадиные силы в рамках строгого японского регламента класса, а вариаторная коробка передач гарантирует плавность хода в городском трафике.

Стоит отметить, что опыт владельцев подчеркивает теплую атмосферу салона, хотя зимой отмечается долгий прогрев мотора, низкий клиренс и парусность высокого кузова делают его стихией исключительно мегаполисы, а не заснеженные трассы или дальние путешествия.

"Несмотря на скромные габариты, внутри он довольно вместителен. Но лишь для четверых: ограничение по пассажировместимости — пожалуй, главный недостаток кей-каров. Подвеска настроена на комфорт, но за мягкость приходится платить ресурсом задних амортизаторов", — говорит автоэксперт Александр Виноградов.

Нюансы и надежность

В свою очередь, подвеска Honda N-Box ориентирована на максимальный комфорт, что делает поездки по неровным городским дорогам приятными, однако мягкость сказывается на ресурсе задних амортизаторов, а лобовое стекло оказывается уязвимым к сколам от случайных камешков, вместе с тем отзывы владельцев единодушно свидетельствуют о феноменальной надежности: машины 2019-2020 годов по цене новой Лады Гранты не ломаются годами, выполняя роль идеальной городской рабочей лошадки без претензий на спорткар или вездеход, сообщает "За рулём".

Несмотря на перечисленные нюансы, Honda N-Box остается эталоном японского микровэна для повседневных задач, где каждый миллиметр пространства работает на удобство, а надежность мотора и трансформации салона ставит его на голову выше конкурентов в классе кей-каров, идеально вписываясь в ритм мегаполиса.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
