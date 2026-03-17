Налил полный бак и попал на ремонт: как вовремя заметить, что топливо убивает двигатель

Определить качество топлива "на глаз" невозможно, а первые признаки проблем могут проявиться уже через несколько километров после заправки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Ладушкин подчеркнул, что визуальные характеристики топлива не дают достоверной информации о его качестве. По его словам, ни цвет, ни запах не позволяют сделать выводы, поэтому единственным точным методом остается лабораторная проверка, а на практике водителям стоит ориентироваться на выбор заправки.

"Если налить топливо в прозрачную тару, то по цвету или запаху определить его качество практически невозможно. Единственный достоверный источник информации — это лабораторный тест. Водителю же лучше заправляться на проверенных сетевых станциях, которые работают с надежными поставщиками. Это снижает риск столкнуться с некачественным топливом", — отметил он.

Эксперт также обратил внимание, что последствия использования некачественного топлива проявляются не сразу. Он уточнил, что сначала двигатель работает на остатках нормального топлива, а затем появляются характерные симптомы.

"После заправки некачественным топливом проблемы возникают не сразу, а через некоторое время, когда в системе заканчиваются остатки нормального топлива. Как правило, автомобиль может проехать еще около одного-двух километров. Затем машина может начать дергаться, появляется потеря мощности, вибрации, она может заглохнуть. Также после остановки двигатель может плохо запускаться. Это основные признаки того, что топливо было некачественным", — добавил Ладушкин.

Специалист пояснил, что на сервисе в первую очередь проверяют топливный фильтр и свечи зажигания, так как в простых случаях проблема связана с загрязнением системы. При этом он подчеркнул, что последствия могут быть и более серьезными.