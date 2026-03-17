Налил полный бак и попал на ремонт: как вовремя заметить, что топливо убивает двигатель

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авто

Определить качество топлива "на глаз" невозможно, а первые признаки проблем могут проявиться уже через несколько километров после заправки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Ладушкин подчеркнул, что визуальные характеристики топлива не дают достоверной информации о его качестве. По его словам, ни цвет, ни запах не позволяют сделать выводы, поэтому единственным точным методом остается лабораторная проверка, а на практике водителям стоит ориентироваться на выбор заправки.

"Если налить топливо в прозрачную тару, то по цвету или запаху определить его качество практически невозможно. Единственный достоверный источник информации — это лабораторный тест. Водителю же лучше заправляться на проверенных сетевых станциях, которые работают с надежными поставщиками. Это снижает риск столкнуться с некачественным топливом", — отметил он.

Эксперт также обратил внимание, что последствия использования некачественного топлива проявляются не сразу. Он уточнил, что сначала двигатель работает на остатках нормального топлива, а затем появляются характерные симптомы.

"После заправки некачественным топливом проблемы возникают не сразу, а через некоторое время, когда в системе заканчиваются остатки нормального топлива. Как правило, автомобиль может проехать еще около одного-двух километров. Затем машина может начать дергаться, появляется потеря мощности, вибрации, она может заглохнуть. Также после остановки двигатель может плохо запускаться. Это основные признаки того, что топливо было некачественным", — добавил Ладушкин.

Специалист пояснил, что на сервисе в первую очередь проверяют топливный фильтр и свечи зажигания, так как в простых случаях проблема связана с загрязнением системы. При этом он подчеркнул, что последствия могут быть и более серьезными.

"При появлении таких симптомов автомобиль стоит отправить на сервис, где проверят топливный фильтр и свечи зажигания. В лучшем случае топливо окажется просто грязным и забьет фильтр, из-за чего не будет создаваться нужное давление в системе. В худшем — это может быть разбавленное топливо с непонятными присадками, которое вызывает отложения, детонацию и может привести к повреждению двигателя или его элементов. Поэтому затягивать с обращением не стоит", — заключил он.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.