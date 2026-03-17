Mazda CX-5 ворвалась в топ продаж: секрет популярности оказался не только в дизайне

Авто

По итогам января и февраля 2026 года Mazda CX-5 возглавила рейтинг наиболее востребованных иностранных автомобилей на российском рынке. Россияне поставили на учет более 4400 таких кроссоверов, обогнав Toyota RAV4, чей показатель составил около 1500 единиц.

Mazda CX-5
Фото: commons.wikimedia.org by TTTNIS, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Бренд Mazda давно зарекомендовал себя внимательным отношением к деталям и стабильно высоким стандартом сборки, что ассоциируется у покупателей с надежностью и долговечностью. Вместе с тем модель выделяется современным дизайном, просторным и комфортным салоном, а также удобством в повседневной эксплуатации, делая ее оптимальным выбором для семейного использования. Стоит отметить, что высокая популярность сохраняется и на вторичном рынке, где подержанные экземпляры Mazda CX-5 остаются востребованными благодаря сохранению ценности. Mazda CX-5 возглавила рейтинг продаж среди импортных кроссоверов.

"Модель CX-5 отличается современным дизайном, комфортным салоном и удобством эксплуатации, что делает её оптимальным выбором для россиян. Кроме того, за ввоз данной модели в РФ не придется платить утилизационный сбор по повышенной ставке, так как Mazda CX-5 оснащена двигателем мощностью менее 160 л. с. Высокая популярность модели поддерживается и на вторичном рынке — подержанные Mazda CX-5 остаются востребованными благодаря репутации надежного автомобиля", — говорит независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

В свою очередь, отсутствие повышенного утилизационного сбора существенно снижает итоговую стоимость владения, делая Mazda CX-5 более доступной по сравнению с конкурентами вроде Toyota RAV4, где аналогичные моторы могут подпадать под другие ставки, сообщает "За рулём".

Кроме того, эргономика салона продумана до мелочей: удобные сиденья с хорошей боковой поддержкой, интуитивно понятная приборная панель и обширный набор опций безопасности повышают привлекательность для городских водителей. На рынке отмечается стабильный спрос благодаря балансу цены, качества и динамики, что подтверждают данные регистраций.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
