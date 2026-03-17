Mazda CX-5 ворвалась в топ продаж: секрет популярности оказался не только в дизайне

По итогам января и февраля 2026 года Mazda CX-5 возглавила рейтинг наиболее востребованных иностранных автомобилей на российском рынке. Россияне поставили на учет более 4400 таких кроссоверов, обогнав Toyota RAV4, чей показатель составил около 1500 единиц.
Бренд Mazda давно зарекомендовал себя внимательным отношением к деталям и стабильно высоким стандартом сборки, что ассоциируется у покупателей с надежностью и долговечностью. Вместе с тем модель выделяется современным дизайном, просторным и комфортным салоном, а также удобством в повседневной эксплуатации, делая ее оптимальным выбором для семейного использования. Стоит отметить, что высокая популярность сохраняется и на вторичном рынке, где подержанные экземпляры Mazda CX-5 остаются востребованными благодаря сохранению ценности. Mazda CX-5 возглавила рейтинг продаж среди импортных кроссоверов.
"Модель CX-5 отличается современным дизайном, комфортным салоном и удобством эксплуатации, что делает её оптимальным выбором для россиян. Кроме того, за ввоз данной модели в РФ не придется платить утилизационный сбор по повышенной ставке, так как Mazda CX-5 оснащена двигателем мощностью менее 160 л. с. Высокая популярность модели поддерживается и на вторичном рынке — подержанные Mazda CX-5 остаются востребованными благодаря репутации надежного автомобиля", — говорит независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.
В свою очередь, отсутствие повышенного утилизационного сбора существенно снижает итоговую стоимость владения, делая Mazda CX-5 более доступной по сравнению с конкурентами вроде Toyota RAV4, где аналогичные моторы могут подпадать под другие ставки, сообщает "За рулём".
Кроме того, эргономика салона продумана до мелочей: удобные сиденья с хорошей боковой поддержкой, интуитивно понятная приборная панель и обширный набор опций безопасности повышают привлекательность для городских водителей. На рынке отмечается стабильный спрос благодаря балансу цены, качества и динамики, что подтверждают данные регистраций.
