Ремонт стал слишком дорогим: страховщики нашли способ изменить систему выплат по ОСАГО

Авто

Ограничение выплат по ОСАГО может быть связано с попытками страховых компаний упростить систему возмещения ущерба и сократить проблемы, возникающие при ремонте автомобилей после ДТП. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Ранее глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев сообщил "Известиям", что в России хотят запретить выплаты по ОСАГО выше 400 тыс. рублей. Такой подход предусмотрен в сокращенной версии реформы натурального возмещения.

Васильев отметил, что сейчас в системе ОСАГО часто возникают сложности именно с натуральным возмещением, когда автомобиль направляют на ремонт за счет страховой компании. По его словам, на практике такие ремонты нередко затягиваются, а стоимость запчастей постоянно растет. В результате расходы могут выходить за пределы страховой премии, что создает дополнительные проблемы для страховщиков.

"Речь, скорее всего, идет о попытке уйти от натурального возмещения и перейти к денежному формату выплат. Деньги можно выплатить сразу, а вот с ремонтом постоянно возникают проблемы. Запчасти дорожают, сроки работ растягиваются, и в итоге стоимость ремонта нередко оказывается выше страховой премии по полису ОСАГО. Поэтому для страховщиков это довольно сложная и неприятная история, поскольку возникают дополнительные финансовые и организационные сложности", — сказал он.

Эксперт также обратил внимание, что сама процедура оценки ущерба после ДТП остается достаточно сложной. По его словам, при расчете компенсации учитываются амортизация автомобиля и снижение стоимости поврежденных деталей. Кроме того, при ремонте через страховую компанию действуют определенные технические ограничения. Это создает дополнительные нюансы для владельцев автомобилей.

"Если страховые возмещения окончательно перейдут в денежную форму без обязательного направления на ремонт, это может упростить ситуацию и для страховых компаний, и для автовладельцев. Деньги выплачиваются быстрее, а дальше человек сам решает, как восстанавливать машину. Например, он может использовать не новые, а бывшие в употреблении запчасти, если считает это допустимым. При ремонте через страховую такие варианты, как правило, невозможны из-за более жестких требований к деталям и самому процессу", — заключил Васильев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
