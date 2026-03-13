Китайские авто стали мозолить глаза: покупатели снова тянутся к брендам с репутацией

Продажи автомобилей брендов, ушедших из России, выросли в 2,5 раза за январь-февраль. Покупатели предпочитают их китайским моделям, несмотря на риски с запчастями и отсутствие дилерской поддержки.
Вместе с тем эксперты из ГК "Автодом" и ГК АвтоСпецЦентр подчеркивают, что для консервативной аудитории Toyota, Mazda и Volkswagen остаются символами проверенного качества. В свою очередь китайские автомобили воспринимаются как недостаточно изученная альтернатива без такого же уровня доверия.
"Выбор российских потребителей в пользу китайского автопрома в последние годы был вынужденным, так как альтернативой служили поставки европейских, корейских и японских автомобилей по параллельному импорту. Несмотря на доминирование китайских производителей, продажи ушедших брендов стабильно продолжаются. Автомобили известных марок теряют в стоимости на вторичке значительно меньше, чем китайские модели", — говорит к.э.н., доцент Финансового Университета при Правительстве РФ, автоэксперт Андрей Белоусов.
Укрепление рубля снизило цены на параллельный импорт, делая такие покупки конкурентными с официальными китайскими авто, сообщает "За рулём". Парадокс рынка отражает баланс между недоверием к новичкам и сохранением ценности проверенных брендов.
