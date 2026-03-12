Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дорога без забот: РЖД представляет купе, где забота о детях и родителях продумана до мелочей

Авто

Российские железные дороги представили инновационный формат купе, разработанный специально для повышения комфорта семейных поездок. Новое решение стало частью масштабной программы по обновлению подвижного состава и улучшению сервиса для пассажиров с детьми.

Поезд РЖД
Фото: Openverse by trolleway, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Поезд РЖД

Особенности формата Мама+

Главным нововведением в вагонах габарита Т стало появление специализированного купе, которое располагается в начале каждого вагона. Стоит отметить, что ключевой особенностью пространства является увеличенное спальное место, ширина которого выросла на 23 сантиметра для удобного размещения взрослого вместе с ребенком. Вместе с тем, интерьер помещения выполнен в ярких тонах, а техническое оснащение включает в себя индивидуальные сейфы, современные системы климат-контроля и беспроводные зарядные устройства, сообщает 110 km.ru.

"Внедрение подобного формата станет значительным шагом в развитии внутреннего семейного туризма. Мы стремимся обеспечить принципиально новый уровень безопасности и уюта для каждого маленького пассажира", — говорит представитель компании Иван Иванов.

Модернизация подвижного состава

В свою очередь, общие габариты новых вагонов позволили увеличить длину пассажирского салона почти на три метра, что расширило пространство для всех отдыхающих. Планируется, что к 2027 году парк пополнится обновленными вагонами класса люкс и СВ, сохранив высокие стандарты эргономики. Реализация данных планов позволит значительно повысить конкурентоспособность железнодорожных перевозок на популярных туристических направлениях страны.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
