Российские авто теряют позиции: решение Казахстана ударит по продажам в ЕАЭС

Повышение утилизационного сбора в Казахстане может осложнить продажи российских автомобилей на рынках Таможенного союза и привести к снижению спроса на них из-за роста цен. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автомобильный эксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.Ru Максим Ракитин.

Фото: Wikipedia by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автоваз

Ранее министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев заявил, что повышение утилизационного сбора на российские автомобили вводится как ответная мера для защиты отечественного автопрома.

Ракитин пояснил, что новые меры Казахстана напрямую затронут экспорт российских автомобилей, поскольку поставки машин отечественных брендов в страны Таможенного союза остаются значительными. По его словам, в условиях общего экономического пространства подобные шаги создают дополнительные барьеры для торговли между государствами.

"Экспорт никуда не девается, автомобили российских марок поставляются в Казахстан. Но ситуация, когда государства Таможенного союза начинают вводить такие меры друг против друга, выглядит не очень правильной. Российский Минпромторг принял свое решение, и теперь мы получили ответные шаги со стороны Казахстана. Это, к сожалению, не самая приятная ситуация для рынка", — отметил Ракитин.

Эксперт добавил, что рынки стран Таможенного союза традиционно играли важную роль для российских автопроизводителей. Там отечественные компании могли расширять присутствие и увеличивать продажи, используя более гибкую ценовую политику.

"Для того же АвтоВАЗа рынки Таможенного союза всегда были очень важными. Там можно было продавать автомобили дешевле, чем в России, и получать свою долю рынка. Теперь это станет значительно сложнее. Это касается и коммерческих автомобилей, например продукции ГАЗа. В конечной точке машины будут стоить дороже, а если товар дорожает, его покупают реже, поэтому продажи вполне могут снизиться", — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что речь идет прежде всего о росте стоимости российских машин для покупателей в Казахстане. При этом внутри России механизм утилизационного сбора работает по другой схеме и не связан с новой мерой соседнего государства.