Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Ближнем Востоке снова запускается знакомая схема — её финал уже однажды шокировал мир
Тайга крепнет в теплицах: ученые Хабаровского края получают гранты на биостимуляцию сеянцев хвойных пород
Школа-гигант крепнет как скала: объект на 1200 мест в Благовещенске выходит на финишную прямую строительства
Кёнигсберг не отпускает Калининград: прозвучала тревожная версия о будущем региона
Свет в каждый дом, но не за любые деньги: как умные счётчики меняют жизнь в Тюмени
Японская мода захватывает Россию: как аниме диктует стиль и открывает новые горизонты
Кризис? Не слышали: почему жители Петербурга и области богатеют вопреки всему
Исключительная свобода связи: Mesh-сети устраняют необходимость интернета и создают новую эру коммуникаций
Аптечный миф рассыпался в прах: эти привычные добавки превратились в пустой перевод денег и ресурсов

Российские авто теряют позиции: решение Казахстана ударит по продажам в ЕАЭС

Авто

Повышение утилизационного сбора в Казахстане может осложнить продажи российских автомобилей на рынках Таможенного союза и привести к снижению спроса на них из-за роста цен. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автомобильный эксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.Ru Максим Ракитин.

Автоваз
Фото: Wikipedia by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автоваз

Ранее министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев заявил, что повышение утилизационного сбора на российские автомобили вводится как ответная мера для защиты отечественного автопрома.

Ракитин пояснил, что новые меры Казахстана напрямую затронут экспорт российских автомобилей, поскольку поставки машин отечественных брендов в страны Таможенного союза остаются значительными. По его словам, в условиях общего экономического пространства подобные шаги создают дополнительные барьеры для торговли между государствами.

"Экспорт никуда не девается, автомобили российских марок поставляются в Казахстан. Но ситуация, когда государства Таможенного союза начинают вводить такие меры друг против друга, выглядит не очень правильной. Российский Минпромторг принял свое решение, и теперь мы получили ответные шаги со стороны Казахстана. Это, к сожалению, не самая приятная ситуация для рынка", — отметил Ракитин.

Эксперт добавил, что рынки стран Таможенного союза традиционно играли важную роль для российских автопроизводителей. Там отечественные компании могли расширять присутствие и увеличивать продажи, используя более гибкую ценовую политику.

"Для того же АвтоВАЗа рынки Таможенного союза всегда были очень важными. Там можно было продавать автомобили дешевле, чем в России, и получать свою долю рынка. Теперь это станет значительно сложнее. Это касается и коммерческих автомобилей, например продукции ГАЗа. В конечной точке машины будут стоить дороже, а если товар дорожает, его покупают реже, поэтому продажи вполне могут снизиться", — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что речь идет прежде всего о росте стоимости российских машин для покупателей в Казахстане. При этом внутри России механизм утилизационного сбора работает по другой схеме и не связан с новой мерой соседнего государства.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Глиняные ноги дорожного колосса: старые уральские мосты начали разбирать ради спасения трасс
Новости Екатеринбурга
Глиняные ноги дорожного колосса: старые уральские мосты начали разбирать ради спасения трасс
Спина колом — живот колесом: одно простое движение лопатками стирает последствия сидячей работы
Новости спорта
Спина колом — живот колесом: одно простое движение лопатками стирает последствия сидячей работы
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Красота и стиль
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Бангладеш просит у США разрешить импорт нефти из России Олег Артюков Москвич-433 кормил школы пирожками: почему советский фургон прозвали стиралкой Сергей Милешкин Странная вакансия Пентагона всплыла во время войны с Ираном — детали настораживают Андрей Николаев
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Тайвань за три дня: Китай изучает опыт войны на Ближнем Востоке
Тайвань за три дня: Китай изучает опыт войны на Ближнем Востоке
Последние материалы
Тепло прячется в трубах: ремонт оставит мурманские дома без отопления почти на сутки
Цветные облака вместо грядок: это растение превращает обычную дачу в дизайнерский сад
Бангладеш просит у США разрешить импорт нефти из России
Тайга крепнет в теплицах: ученые Хабаровского края получают гранты на биостимуляцию сеянцев хвойных пород
Снег, мороз и одно обычное действие — риск инфаркта резко возрастает: зимой это делают почти все
Школа-гигант крепнет как скала: объект на 1200 мест в Благовещенске выходит на финишную прямую строительства
Тундровый страж ускользает: песец на Кольском полуострове держится на волоске от исчезновения
Северная столица сбрасывает якорь: Петербург выходит из антирейтинга самых аварийных регионов России
Дренаж побеждает лужи: Архангельск модернизирует главный парк для надежного отдыха
Кёнигсберг не отпускает Калининград: прозвучала тревожная версия о будущем региона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.