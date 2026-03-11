От отечественной легковушки до популярной иномарки: топ-10 авто, формирующих российский автопейзаж

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Эксперты "Автостата" проанализировали российский автопарк на 1 января 2026 года. Выяснилось, что 18% всех зарегистрированных легковушек приходится на всего десять моделей. Три из них — отечественные, остальные семь — иномарки. Это говорит о стойких предпочтениях россиян.

KIA RIO
Фото: Wikipedia by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
KIA RIO

На первом месте по-прежнему LADA-2107 — ее парк превысил 1,19 млн экземпляров. За ней следует Kia Rio с 1,04 млн машин. Третье место у LADA 4x4 — 990 тысяч владельцев.

Дальше в списке Hyundai Solaris, Renault Logan, Toyota Corolla и другие. Такие цифры показывают, как формируется автопарк страны в условиях меняющегося рынка.

Лидеры автопарка России

Десятка самых распространенных легковушек занимает значительную долю рынка. По данным "Автостата", эти модели зарегистрированы в огромных количествах, что отражает многолетние предпочтения автовладельцев.

Модель Количество (тыс. шт.)
LADA-2107 1190
Kia Rio 1040
LADA 4x4 990
Hyundai Solaris 930
Renault Logan 780
Toyota Corolla 740
Ford Focus 740
LADA 2114 690
Volkswagen Polo 640
Chevrolet Niva 630

Таблица наглядно демонстрирует доминирование седанов и внедорожников. Отечественные авто лидируют по объему парка благодаря доступности запчастей и сервиса.

Почему LADA-2107 держит первое место

Классическая "семерка" от ВАЗа остается самой массовой моделью. Ее парк — 1,19 млн машин. Простота конструкции и низкие затраты на обслуживание обеспечивают долголетие.

"LADA-2107 выигрывает за счет надежности в эксплуатации, даже при больших пробегах дефекты минимальны", — рассказал в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Модель не теряет популярности на вторичном рынке, где ее ценят за ремонтопригодность.

Kia Rio и ее миллионный парк

Kia Rio преодолела отметку в миллион экземпляров. Седан популярен благодаря комфорту и экономичности.

Вторая строчка в рейтинге подчеркивает успех корейского бренда в России. Модель часто выбирают для ежедневных поездок.

Отечественные внедорожники в топе

LADA 4x4 на третьем месте с 990 тысячами машин. Трехдверный внедорожник ценят за проходимость.

"Такие модели как LADA 4x4 остаются востребованными в регионах с плохими дорогами", — отметил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Chevrolet Niva замыкает десятку, подтверждая интерес к кроссоверам.

Седаны-ино на высоких позициях

Hyundai Solaris — 930 тысяч, Renault Logan — 780 тысяч. Эти седаны лидируют в бюджетном сегменте.

Hyundai Solaris особенно подешевел на вторичке, что усилило спрос.

Цены на вторичке и популярные модели

Средняя цена подержанных авто зимой упала на 2,5% до 1,3 млн рублей. Hyundai Solaris потерял 8,7%, став самой дешевой в топе — 948 тысяч.

Такие тенденции делают топ-модели еще доступнее для покупателей.

Перспективы российского автопарка

Дальше парк может обновиться за счет новых моделей, но классика вроде LADA сохранит позиции. Российский рынок адаптируется к изменениям.

"Популярность этих моделей говорит о доверии к проверенным конструкциям", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о самых распространенных автомобилях в России

Почему LADA-2107 лидирует в автопарке?

Модель выделяется простотой ремонта и доступностью запчастей, что позволяет ей служить десятилетиями.

Какие иномарки входят в топ-10?

Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Logan, Toyota Corolla, Ford Focus, Volkswagen Polo и Chevrolet Niva.

Влияют ли цены на вторичке на рейтинг?

Да, падение цен усиливает парк популярных моделей вроде Hyundai Solaris.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэксперт-оценщик Александр Громов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
