От отечественной легковушки до популярной иномарки: топ-10 авто, формирующих российский автопейзаж

Эксперты "Автостата" проанализировали российский автопарк на 1 января 2026 года. Выяснилось, что 18% всех зарегистрированных легковушек приходится на всего десять моделей. Три из них — отечественные, остальные семь — иномарки. Это говорит о стойких предпочтениях россиян.
На первом месте по-прежнему LADA-2107 — ее парк превысил 1,19 млн экземпляров. За ней следует Kia Rio с 1,04 млн машин. Третье место у LADA 4x4 — 990 тысяч владельцев.
Дальше в списке Hyundai Solaris, Renault Logan, Toyota Corolla и другие. Такие цифры показывают, как формируется автопарк страны в условиях меняющегося рынка.
Десятка самых распространенных легковушек занимает значительную долю рынка. По данным "Автостата", эти модели зарегистрированы в огромных количествах, что отражает многолетние предпочтения автовладельцев.
|Модель
|Количество (тыс. шт.)
|LADA-2107
|1190
|Kia Rio
|1040
|LADA 4x4
|990
|Hyundai Solaris
|930
|Renault Logan
|780
|Toyota Corolla
|740
|Ford Focus
|740
|LADA 2114
|690
|Volkswagen Polo
|640
|Chevrolet Niva
|630
Таблица наглядно демонстрирует доминирование седанов и внедорожников. Отечественные авто лидируют по объему парка благодаря доступности запчастей и сервиса.
Классическая "семерка" от ВАЗа остается самой массовой моделью. Ее парк — 1,19 млн машин. Простота конструкции и низкие затраты на обслуживание обеспечивают долголетие.
"LADA-2107 выигрывает за счет надежности в эксплуатации, даже при больших пробегах дефекты минимальны", — рассказал в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Модель не теряет популярности на вторичном рынке, где ее ценят за ремонтопригодность.
Kia Rio преодолела отметку в миллион экземпляров. Седан популярен благодаря комфорту и экономичности.
Вторая строчка в рейтинге подчеркивает успех корейского бренда в России. Модель часто выбирают для ежедневных поездок.
LADA 4x4 на третьем месте с 990 тысячами машин. Трехдверный внедорожник ценят за проходимость.
"Такие модели как LADA 4x4 остаются востребованными в регионах с плохими дорогами", — отметил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.
Chevrolet Niva замыкает десятку, подтверждая интерес к кроссоверам.
Hyundai Solaris — 930 тысяч, Renault Logan — 780 тысяч. Эти седаны лидируют в бюджетном сегменте.
Hyundai Solaris особенно подешевел на вторичке, что усилило спрос.
Средняя цена подержанных авто зимой упала на 2,5% до 1,3 млн рублей. Hyundai Solaris потерял 8,7%, став самой дешевой в топе — 948 тысяч.
Такие тенденции делают топ-модели еще доступнее для покупателей.
Дальше парк может обновиться за счет новых моделей, но классика вроде LADA сохранит позиции. Российский рынок адаптируется к изменениям.
"Популярность этих моделей говорит о доверии к проверенным конструкциям", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Модель выделяется простотой ремонта и доступностью запчастей, что позволяет ей служить десятилетиями.
