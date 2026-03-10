Штрафы за парковку хотят считать по доходам: новая идея упирается в старую проблему

Привязка штрафов за неоплаченную парковку к доходу граждан может вызвать новые проблемы, если сначала не навести порядок в самой системе платных парковок. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил ТАСС, что штрафы за неоплаченную парковку в России следует установить в зависимости от дохода граждан, при этом сам размер штрафа должен быть единым по стране.

Васильев отметил, что обсуждать изменение принципа начисления штрафов преждевременно, поскольку в самой системе платных парковок до сих пор сохраняются технические и организационные проблемы. По его словам, водители нередко сталкиваются с трудностями при оплате или определении границ платной зоны.

"Сначала необходимо навести порядок в самой системе платных парковок. Периодически возникают сложности с оплатой — например, из-за нестабильного интернет-соединения. Бывают ситуации во время снегопада, когда сложно определить, является ли конкретное место платной парковкой. Кроме того, многие водители оплачивают стоянку через приложение, где все привязано к геолокации, и здесь также возможны ошибки. Пока водитель пытается разобраться, проходит несколько минут, и его уже могут оштрафовать", — подчеркнул автоэксперт.

Он добавил, что штрафы за неоплаченную парковку уже достаточно высокие, поэтому сама идея менять подход к их начислению вызывает вопросы. По его мнению, дифференцированная система штрафов скорее могла бы быть оправдана для более серьезных нарушений правил дорожного движения.

"Неправильная парковка все-таки не относится к числу самых опасных правонарушений. При этом возникает и практический вопрос: если штрафы привязывать к доходу, как быть с человеком, который официально не работает, но при этом ездит на дорогом автомобиле. В таком случае размер штрафа может оказаться минимальным. В целом дифференцированная система штрафов могла бы быть более оправданной, например, для превышения скорости, поскольку такие меры направлены на снижение действительно опасных нарушений", — пояснил Васильев.

Автоэксперт также отметил, что в крупных городах и без того сохраняется сложная ситуация с парковками и дорожным движением. По его словам, водители регулярно сталкиваются с нехваткой мест, плотным трафиком и другими ограничениями, поэтому, по его словам, прежде всего необходимо сделать систему платных парковок более понятной и удобной, а уже после этого обсуждать возможные изменения в подходах к штрафам.