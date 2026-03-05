Тротуары больше не будут прежними: власти ужесточают контроль за самым быстрорастущим видом транспорта

Министерство транспорта РФ начинает разработку научных и правовых обоснований для запрета электровелосипедов на тротуарах. Физика движущихся объектов подчеркивает риски: электровелосипеды, разгоняясь до 25-50 км/ч благодаря электродвигателям, создают кинетическую энергию, в разы превышающую пешеходную, что угрожает безопасности. Документ представят к июлю 2026 года, а итоговый доклад уйдет президенту в установленные сроки.

Фото: commons.wikimedia.org by morebyless, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стоянка электровелосипедов

Поручение президента и ключевые исполнители

По поручению Владимира Путина, власти изучают ограничения для индивидуальных средств мобильности, включая электровелосипеды, на пешеходных зонах. Антропология городской среды напоминает: тротуары эволюционно предназначены для медленного передвижения человека, а не для моторизованных устройств. Исполнителями стали Минтранс и МВД, доклад ожидается к 1 июля текущего года, сообщает "Вести Подмосковья".

В работе участвуют экспертные структуры. Совет при президенте по правам человека, Общественная палата РФ и комиссии Госсовета подключатся для всестороннего анализа. Это обеспечит баланс между инновациями и защитой пешеходного пространства.