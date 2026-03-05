Машина исчезнет за минуты: в Перми предупредили о новой опасности для парковки

В Перми с приходом весны в отопительном сезоне 2025/26 обострилась проблема несанкционированных парковок личного автотранспорта у объектов теплосетевой инфраструктуры. Нарушители эвакуируются на штрафстоянку.

Речь идёт о центральных тепловых пунктах, насосных станциях и надземных участках тепломагистралей.

Охранная зона в 3 метра

"Мы призываем горожан быть внимательнее и не создавать помех для работы теплоснабжающей компании. Автомашина, близко поставленная к производственному объекту, мешает выполнять работы, связанные с надёжной подачей тепла в жилые дома, детские сады и учебные учреждения. Кроме того, есть риск повреждения имущества нарушителей из-за падения льда и растаявшего снега", — говорит технический директор главный инженер Сергей Гужев.

Вместе с тем в охранных зонах запрещено размещение автомобилей, гаражей и детских площадок, а также возведение складов, киосков и заборов. Стоит отметить, что материалы по нарушениям передаются в Ростехнадзор и прокуратуру, на владельцев составляются акты об административном нарушении, сообщает properm.ru.

В свою очередь соблюдение правил содержания охранных зон обеспечивает стабильную и бесперебойную работу системы теплоснабжения города.