В приложении Лада, у подъезда Kia: новый закон о такси в Тюмени уже пошёл не по плану

В Тюменской области вступил в силу закон о локализации такси, требующий от автомобилей соответствия баллам локализации производства или специальным инвестконтрактам с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. Число легальных перевозчиков в региональном реестре достигло 2,8 тысячи, а в феврале заявления на регистрацию выросли на 110% — подано 1699 на внесение машин и 442 на разрешения. Из 14 тысяч зарегистрированных такси только 2,7 тысячи — отечественного производства, при этом лидируют Kia Rio и Hyundai Solaris.
Минпромторг опубликовал предварительный перечень допустимых моделей: Lada, УАЗ "Патриот" и "Хантер", Sollers SP7, Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE), Voyah Free, Dream, Passion, "Москвич" 3, 3е, 6, 8. Окончательный список, включая Haval, Tenet и продукцию "Автотора", до сих пор не готов, что заставило перевозчиков приостановить обновление парка. Как сообщает издание nashgorod.ru, 72% компаний не соответствуют требованиям, а рынок остается преимущественно теневым — официально зарегистрировано в 10 раз меньше перевозчиков, чем работает в пик.
"Предварительный список Минпромторга вызывает много вопросов. Тот же УАЗ не подходит под категорию "локализованное легковое такси". Можно представить удивление пассажиров, когда за ними приедут "Патриот" или "Хантер"", — отмечает тюменский автоэксперт Сергей Шеридан.
По его словам, отечественные модели не обладают нужным ресурсом двигателя, низкой стоимостью обслуживания, доступностью запчастей, просторным салоном и надежностью. Без господдержки, такой как лизинг, малые таксопарки рискуют банкротством, а возможны подмены машин — Лада в реестре, Kia на дороге.
Контроль за исполнением закона размыт, авто в реестре до 1 марта 2026 года продолжат работу, кардинальных изменений не ожидается, прогнозирует Шеридан. Эксперт Владимир Герасименко подчеркивает: государство стимулирует легализацию, но одномоментно теневая сфера не уйдет, иначе ужесточение только усилит уход в тень. В итоге таксисты Тюмени выжидают окончательный список и меры поддержки.
