Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Феномены глобального потепления и снегопадов: как меняются привычные сроки активности опасных насекомых
На рынке жилой недвижимости — редкая скидка: подешевел сегмент, который обычно только растёт
Тело уходит в режим экономии: почему избыточная худоба заставляет организм забыть о продолжении рода
Трудовые мигранты накормили Кузбасс деньгами: сколько налогов ушло в бюджет за год
Калининград вскрыл больше, чем спор о пятой колонне: дальше — неловкая правда
США и Израиль приподняли крышку ящика Пандоры: атака на Иран может запустить новую гонку
Персидский залив кипит — США не делают следующий ход: цена шага слишком велика
Образовательный стандарт как броня: почему школы увиливают от живых разговоров
Война начинает стирать красные линии: в Иране могут иначе взглянуть на ядерное оружие

В приложении Лада, у подъезда Kia: новый закон о такси в Тюмени уже пошёл не по плану

Авто

В Тюменской области вступил в силу закон о локализации такси, требующий от автомобилей соответствия баллам локализации производства или специальным инвестконтрактам с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. Число легальных перевозчиков в региональном реестре достигло 2,8 тысячи, а в феврале заявления на регистрацию выросли на 110% — подано 1699 на внесение машин и 442 на разрешения. Из 14 тысяч зарегистрированных такси только 2,7 тысячи — отечественного производства, при этом лидируют Kia Rio и Hyundai Solaris.

Шашечки такси ночью
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашечки такси ночью

Предварительный список авто и ожидания рынка

Минпромторг опубликовал предварительный перечень допустимых моделей: Lada, УАЗ "Патриот" и "Хантер", Sollers SP7, Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE), Voyah Free, Dream, Passion, "Москвич" 3, 3е, 6, 8. Окончательный список, включая Haval, Tenet и продукцию "Автотора", до сих пор не готов, что заставило перевозчиков приостановить обновление парка. Как сообщает издание nashgorod.ru, 72% компаний не соответствуют требованиям, а рынок остается преимущественно теневым — официально зарегистрировано в 10 раз меньше перевозчиков, чем работает в пик.

Проблемы отечественного автопрома для такси

"Предварительный список Минпромторга вызывает много вопросов. Тот же УАЗ не подходит под категорию "локализованное легковое такси". Можно представить удивление пассажиров, когда за ними приедут "Патриот" или "Хантер"", — отмечает тюменский автоэксперт Сергей Шеридан.

По его словам, отечественные модели не обладают нужным ресурсом двигателя, низкой стоимостью обслуживания, доступностью запчастей, просторным салоном и надежностью. Без господдержки, такой как лизинг, малые таксопарки рискуют банкротством, а возможны подмены машин — Лада в реестре, Kia на дороге.

Контроль за исполнением закона размыт, авто в реестре до 1 марта 2026 года продолжат работу, кардинальных изменений не ожидается, прогнозирует Шеридан. Эксперт Владимир Герасименко подчеркивает: государство стимулирует легализацию, но одномоментно теневая сфера не уйдет, иначе ужесточение только усилит уход в тень. В итоге таксисты Тюмени выжидают окончательный список и меры поддержки.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Мешки с перегноем больше не нужны: три простых приема заставляют морковь расти на пустом песке
Садоводство, цветоводство
Мешки с перегноем больше не нужны: три простых приема заставляют морковь расти на пустом песке
Газа не будет: дерзкая позиция Мадрида может похоронить планы Штатов на Ближнем Востоке
Газ
Газа не будет: дерзкая позиция Мадрида может похоронить планы Штатов на Ближнем Востоке
Популярное
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты

Столкновение на Ближнем Востоке переросло в фазу экзистенциальной борьбы, где экономические последствия могут оказаться разрушительнее прямых ударов ракет.

Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Американский СПГ не сможет заменить поставки из Катара Олег Артюков Дроны над Нахичеванью: Баку получает повод для воссоединения с соотечественниками в Иране Любовь Степушова Скорость врывается в сознание: как чип-тюнинг меняет представление о мощности автомобилей Сергей Милешкин
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Последние материалы
Европа до пирамид уже строила мегаполисы: странная деталь в этих городах сбивает с толку
Эти ошибки на кухне начинают бесить через месяц после ремонта: дизайнеры назвали главные
Призраки асимметричной войны: техника «Хатам аль-Анбия» лишает американское командование зрения
Тело уходит в режим экономии: почему избыточная худоба заставляет организм забыть о продолжении рода
Трудовые мигранты накормили Кузбасс деньгами: сколько налогов ушло в бюджет за год
Пять минут для королевской статности: эта ежедневная привычка заменяет часы изнурительных тренировок
Калининград вскрыл больше, чем спор о пятой колонне: дальше — неловкая правда
Не просто пятно на ногте: эта скрытая инфекция превращает стопу в постоянный очаг воспаления
США и Израиль приподняли крышку ящика Пандоры: атака на Иран может запустить новую гонку
Персидский залив кипит — США не делают следующий ход: цена шага слишком велика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.