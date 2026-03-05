В приложении Лада, у подъезда Kia: новый закон о такси в Тюмени уже пошёл не по плану

В Тюменской области вступил в силу закон о локализации такси, требующий от автомобилей соответствия баллам локализации производства или специальным инвестконтрактам с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. Число легальных перевозчиков в региональном реестре достигло 2,8 тысячи, а в феврале заявления на регистрацию выросли на 110% — подано 1699 на внесение машин и 442 на разрешения. Из 14 тысяч зарегистрированных такси только 2,7 тысячи — отечественного производства, при этом лидируют Kia Rio и Hyundai Solaris.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шашечки такси ночью

Предварительный список авто и ожидания рынка

Минпромторг опубликовал предварительный перечень допустимых моделей: Lada, УАЗ "Патриот" и "Хантер", Sollers SP7, Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE), Voyah Free, Dream, Passion, "Москвич" 3, 3е, 6, 8. Окончательный список, включая Haval, Tenet и продукцию "Автотора", до сих пор не готов, что заставило перевозчиков приостановить обновление парка. Как сообщает издание nashgorod.ru, 72% компаний не соответствуют требованиям, а рынок остается преимущественно теневым — официально зарегистрировано в 10 раз меньше перевозчиков, чем работает в пик.

Проблемы отечественного автопрома для такси

"Предварительный список Минпромторга вызывает много вопросов. Тот же УАЗ не подходит под категорию "локализованное легковое такси". Можно представить удивление пассажиров, когда за ними приедут "Патриот" или "Хантер"", — отмечает тюменский автоэксперт Сергей Шеридан.

По его словам, отечественные модели не обладают нужным ресурсом двигателя, низкой стоимостью обслуживания, доступностью запчастей, просторным салоном и надежностью. Без господдержки, такой как лизинг, малые таксопарки рискуют банкротством, а возможны подмены машин — Лада в реестре, Kia на дороге.

Контроль за исполнением закона размыт, авто в реестре до 1 марта 2026 года продолжат работу, кардинальных изменений не ожидается, прогнозирует Шеридан. Эксперт Владимир Герасименко подчеркивает: государство стимулирует легализацию, но одномоментно теневая сфера не уйдет, иначе ужесточение только усилит уход в тень. В итоге таксисты Тюмени выжидают окончательный список и меры поддержки.