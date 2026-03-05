Опасный дефект могут найти и у вас: два способа узнать, попало ли авто под отзыв производителя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Автомобили, попадающие под отзывные кампании из-за неисправностей, в большинстве случаев проходят обычную сервисную процедуру и после устранения проблемы возвращаются владельцам. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев.

Автомобили на подъемнике в автосервисе на подъемнике
Фото: Designed by Freepik by ASphotofamily, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобили на подъемнике в автосервисе на подъемнике

Процедура отзыва автомобилей может отличаться в зависимости от характера неисправности. Как пояснил специалист, в большинстве случаев речь идет о сравнительно несложных дефектах, которые устраняются во время визита в сервисный центр.

"Если неисправность не затрагивает конструктивные особенности автомобиля, то, как правило, все происходит довольно быстро. Машина приезжает к официальному дилеру или в сертифицированный сервис, проводится необходимый комплекс работ, после чего автомобиль возвращается владельцу. Иногда это занимает около часа-полутора, иногда немного больше — все зависит от самой проблемы", — отметил Васильев.

Автоэксперт подчеркнул, что чаще всего производители устраняют мелкие технические дефекты — например, меняют крепежные элементы, прокладки, трубки или обновляют программное обеспечение. Однако в редких случаях встречаются и более серьезные ситуации, когда устранить проблему оказывается невозможно или экономически нецелесообразно.

"В отдельных случаях проблемы могут оказаться настолько серьезными, что устранить их технически невозможно или экономически нецелесообразно. Например, у электрических автомобилей компании Jaguar была ситуация, когда некоторые модели просто выкупались у владельцев, а машины отправлялись на утилизацию. Но это скорее исключение, потому что у большинства современных автомобилей, построенных на модульных платформах, такие фатальные проблемы возникают крайне редко", — отметил эксперт.

Васильев добавил, что в автомобильной индустрии уже были масштабные отзывные кампании, связанные с безопасностью. Одним из самых известных случаев стал кризис вокруг производителя компонентов Takata, который поставлял подушки безопасности и натяжители ремней.

"Когда произошел скандал с компанией Takata, начался массовый отказ подушек безопасности и натяжителей ремней. Тогда автопроизводители безоговорочно меняли эти элементы на автомобилях по всему миру. Владельцы просто приезжали в сервис, где им устанавливали новые детали. В целом процедура отзывных кампаний сегодня считается обычной практикой и по сути мало отличается от стандартного сервисного обслуживания у официальных дилеров", — пояснил он.

Специалист напомнил, что узнать о попадании автомобиля в отзывную кампанию можно двумя способами. По его словам, нередко автопроизводитель сам уведомляет владельца о необходимости приехать в сервис для устранения неисправности. Кроме того, информацию можно проверить самостоятельно — данные об отзывных кампаниях публикуются на официальном сайте Росстандарта, где размещаются сведения по автомобилям, представленным на российском рынке.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
