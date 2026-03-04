Кошелёк трещит по швам: сколько теперь придётся платить за проезд по трассе М-12

Госкомпания "Российские автомобильные дороги"ввела обновленные тарифы за проезд по платным участкам трассы М-12 "Восток", проходящим через Пермский край. Расценки действуют на отрезках Бураево — Октябрьский (1279-1427 км) и Октябрьский — Ачит (1427-1487 км), вступив в силу со 2 марта. Актуальные цены зависят от категории транспортного средства и позволяют планировать поездки заранее.

Фото: avtodor-tr.ru by Avtodor.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Автотрасса

Тарифы по участкам

Бураево — Октябрьский: 1-я категория — 960 руб., 2-я — 1280 руб., 3-я — 1440 руб., 4-я — 1900 руб.

1-я категория — 960 руб., 2-я — 1280 руб., 3-я — 1440 руб., 4-я — 1900 руб. Октябрьский — Ачит: 1-я — 460 руб., 2-я — 660 руб., 3-я — 850 руб., 4-я — 1280 руб.

Обновленные ставки также применяются к скоростным дорогам Исаметово — Асяново в Башкирии и Дюртюли — Бураево, как сообщает properm.ru. Подорожание Автодор объяснил ростом инфляции и затрат.

"Инфляция есть, затраты растут", — пояснял глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

Кроме того, введены новые абонементы для участка в обход Нижнекамска и Набережных Челнов, позволяющие сэкономить до 64% на регулярных поездках Нижнекамск — Аэропорт Бегишево. Ранее Чернушинская прокуратура выявила несоответствия местных дорог нормам из-за движения грузовиков во время стройки пермского участка, что привело к судебному предписанию об их ремонте.