Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комментаторы спорят о том, когда начнется война в Ираке и сколько при этом будет убито людей... — писала газета Аргументы и факты 5 марта 2003 года
Ловушка в песках: долгожданный отпуск в Эмиратах обернулся для семьи настоящей борьбой за выживание
Сладость без сахара может оказаться ещё хитрее: этот состав делает конфеты коварнее
Сочи бросает вызов Мальдивам: отечественный сервис догнал экзотические острова по стоимости путевок
Тишина становится роскошью: как привычка слушать музыку в наушниках скрытно разрушает клетки мозга
Ювелирная работа вместо скальпеля: хирурги нашли способ удалять новообразования без лишних разрезов
Протянуть руку и не соврать: Андрей Ургант и Андрей Косинский открывают цикл творческих встреч в Театре Всеволода Шиловского
Праздничный ужин по сигналу таймера: северные рестораны вводят жесткий регламент для всех гостей
Тело подаёт сигналы: как обычные анализы выявляют болезни задолго до симптомов

Кошелёк трещит по швам: сколько теперь придётся платить за проезд по трассе М-12

Авто

Госкомпания "Российские автомобильные дороги"ввела обновленные тарифы за проезд по платным участкам трассы М-12 "Восток", проходящим через Пермский край. Расценки действуют на отрезках Бураево — Октябрьский (1279-1427 км) и Октябрьский — Ачит (1427-1487 км), вступив в силу со 2 марта. Актуальные цены зависят от категории транспортного средства и позволяют планировать поездки заранее.

Автотрасса
Фото: avtodor-tr.ru by Avtodor.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Автотрасса

Тарифы по участкам

  • Бураево — Октябрьский: 1-я категория — 960 руб., 2-я — 1280 руб., 3-я — 1440 руб., 4-я — 1900 руб.
  • Октябрьский — Ачит: 1-я — 460 руб., 2-я — 660 руб., 3-я — 850 руб., 4-я — 1280 руб.

Обновленные ставки также применяются к скоростным дорогам Исаметово — Асяново в Башкирии и Дюртюли — Бураево, как сообщает properm.ru. Подорожание Автодор объяснил ростом инфляции и затрат.

"Инфляция есть, затраты растут", — пояснял глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

Кроме того, введены новые абонементы для участка в обход Нижнекамска и Набережных Челнов, позволяющие сэкономить до 64% на регулярных поездках Нижнекамск — Аэропорт Бегишево. Ранее Чернушинская прокуратура выявила несоответствия местных дорог нормам из-за движения грузовиков во время стройки пермского участка, что привело к судебному предписанию об их ремонте.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Наука и техника
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Новости Казани
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Газа не будет: дерзкая позиция Мадрида может похоронить планы Штатов на Ближнем Востоке
Газ
Газа не будет: дерзкая позиция Мадрида может похоронить планы Штатов на Ближнем Востоке
Популярное
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней

Узнайте экспертные секреты выращивания крупного репчатого лука: от правильной глубины посадки до защиты от луковой мухи и пожелтения пера.

Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Помидорный гороскоп на 2026 год: когда сеять томаты, чтобы получить урожай мечты
Атака на российский газовоз: Мальта может стать обвинителем Киева и создать прецедент Любовь Степушова От гусеничных монстров до обычных поездов: как гиганты добираются до космоса Сергей Милешкин Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков
Крыжовник рвёт кусты урожаем: щепотка весеннего удобрения даёт эффект, который шокирует
Газа не будет: дерзкая позиция Мадрида может похоронить планы Штатов на Ближнем Востоке
Атака на российский газовоз: Мальта может стать обвинителем Киева и создать прецедент
Атака на российский газовоз: Мальта может стать обвинителем Киева и создать прецедент
Последние материалы
Что древние скрывали под солнцем Солсбери: найдено доказательство невероятной экспедиции неолита
Ликвидность жилья начинается с порога: простая привычка защищает дерево от почернения и гнили в коридоре
5 марта: снимок Че Гевары и смерть "отца народов"
Кошелёк трещит по швам: сколько теперь придётся платить за проезд по трассе М-12
Цена имиджа кусается: кроссоверы сжигают на пятую часть больше топлива из-за лишнего веса и формы
Отпуска отменены, а пушки расчехлены: странная военная суета в Азербайджане на границе с Ираном
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Золотой квадрат Москвы не дешевеет: вторичное жилье в центре города показало неожиданный рост
Ловушка в песках: долгожданный отпуск в Эмиратах обернулся для семьи настоящей борьбой за выживание
Европейцы ушли, а замена нашлась под боком: нижегородский микроавтобус бросает вызов дефициту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.