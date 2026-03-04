Секретная Волга от КГБ: взлетевшее купе с японским двигателем 2JZ-GE за 4 миллиона рублей

В Ставропольском крае стартовали торги за уникальную Волгу КГБ ГАЗ-24-34 1988 года с пробегом всего 6000 км. Эта легендарная догонялка КГБ, собранная в количестве менее 250 экземпляров, пережила радикальный тюнинг: родной V8 уступил место японскому 3,0-литровому 2JZ-GE мощностью 230 л. с., а кузов превратили в стильное купе-маслкар. Цена лота — 4 миллиона рублей — отражает не только историческую ценность, но и современную надежность агрегатов.

Фото: commons.wikimedia.org by Георгий Вовк, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Газ 21 Волга

Секретная история производства и технические особенности

ГАЗ-24-34 выпускали с 1985 по 1993 год в специальном цехе — всего 244 машины по технологиям "Чайки" ГАЗ-13. Внешне неотличимы от серийных "Волг", они оснащались 5,5-литровым V8 на 195 л. с. с трехступенчатым АКП, усиленной подвеской, толстым стабилизатором и износостойкими тормозами для высочайшей динамики и безопасности.

Трансформация в гибрид эпох: от советского спецавто к американскому маслкару

Экземпляр полностью модернизировали: под капотом теперь атмосферный рядный шестицилиндровый 2JZ-GE с чугунным блоком и четырехдиапазонным автоматом Toyota, обеспечивающими запас прочности и доступность запчастей. Кузов укоротили до купе, понизили крышу, добавили обвес и современную оптику — результат напоминает классический американский маслкар. Все доработки легализованы в ПТС, машина в идеальном состоянии, сообщает 110km.ru.

Такие лоты на вторичке — редкость: оригинальные "догонялки" либо разрушаются, либо тюнингуются кустарно. Этот гибрид сочетает эксклюзивность (1 из 244) с японской надежностью, не требуя вложений. Для коллекционеров — идеальный симбиоз истории и физики высоких скоростей.