Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Контролировать вес становится сложнее: в этом возрасте организм начинает накапливать жир быстрее
Всего один незаметный симптом — и счет идет на часы: эти признаки указывают на надвигающийся инсульт
Старое правило войны проявилось в конфликте США и Ирана: всё может решить один парадокс
Опасный дефект могут найти и у вас: два способа узнать, попало ли авто под отзыв производителя
Есть сладкое без страха набрать вес: в России появились сахарозаменители нового поколения
Российские элиты хотят строить страну по западной инструкции: чем опасны чужие лекала
Операция США против Ирана может затянуться до осени: выдержит ли страна давление
Грязная игра вне футбольного поля: скандальное видео из Москвы обернулось обвинениями в расизме
Весной в организме происходят пугающие сбои: как пережить этот период без последствий

Живучесть и красота на колесах: какие премиум-седаны от 1,5 млн рублей выдерживают испытания временем

Авто

Рейтинг компактных премиум-седанов возрастом 8-10 лет с пробегом 100-200 тыс. км и ценой 1,5-2,5 млн рублей. Эти модели сочетают эстетику роскоши с инженерной надежностью: кузова устойчивы к коррозии благодаря цинковым сплавам и полимерным покрытиям, минимизирующим электрохимические реакции окисления, а подвески демонстрируют высокую живучесть за счет оптимизированной геометрии рычагов и демпфирующих материалов. Критерии отбора подчеркивают баланс комфорта, динамики и долговечности для взыскательных владельцев.

Audi A4 B8
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi A4 B8

Audi A4 (B9, дорестайл) с длиной 4726 мм, клиренсом 140 мм и багажником 480 л предлагает бензиновые турбомоторы 1.4 и 2.0 TFSI, служащие 250-300 тыс. км после доработок, устранивших нагар и растяжение цепей ГРМ — явления, связанные с термодинамикой сгорания и усталостью металла.

Надежный дизель 2.0 хандрит после 150 тыс. км, а семиступенчатый робот DL382 уязвим фрикционами и маховиком до 100 тыс. км. Вердикт: робот способен разорить.

BMW 3-й серии (F30 рестайлинг), Genesis G70, Jaguar XE, Lexus IS, Mercedes-Benz C-класса (W205 рестайлинг) и Volvo S60 лидируют по ресурсу трансмиссий — гидроавтоматы ZF 8HP или Aisin выдерживают 250-350 тыс. км благодаря гидродинамической смазке и прецизионным фрикционам. По словам издания, Lexus IS с моторами 2.0 и 3.5 V6 на АИ-98 показывает ресурс 250-300 тыс. км, уступая немцам в комфорте, но выигрывая в надежности; Mercedes страдает от турбомоторов M274/M264 с течами и нагаром, а Volvo — от дефицита запчастей.

Вердикты: BMW — мелочи, Genesis — не хуже немцев, Jaguar — электроника, Lexus — лучший вариант, Mercedes — нет бензинового мотора, Volvo — мало предложений, сообщает "За рулем".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Новости Казани
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Нефтяной капкан захлопнулся: Нью-Дели просит у Вашингтона пощады ради выживания НПЗ
Экономика и бизнес
Нефтяной капкан захлопнулся: Нью-Дели просит у Вашингтона пощады ради выживания НПЗ
Атака на российский газовоз: Мальта может стать обвинителем Киева и создать прецедент
Бизнес
Атака на российский газовоз: Мальта может стать обвинителем Киева и создать прецедент
Популярное
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа

Российское руководство изучает возможность досрочного разрыва энергетических связей с западными партнерами на фоне нестабильности мировых сырьевых площадок.

Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Американский СПГ не сможет заменить поставки из Катара Олег Артюков Дроны над Нахичеванью: Баку получает повод для воссоединения с соотечественниками в Иране Любовь Степушова Скорость врывается в сознание: как чип-тюнинг меняет представление о мощности автомобилей Сергей Милешкин
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Последние материалы
Золото в кастрюле — а не просто рыжий бок: секретный компонент превращает скорлупу в яркое солнце
Опасный дефект могут найти и у вас: два способа узнать, попало ли авто под отзыв производителя
Миграция по квартире: эти скрытые причины заставляют питомца менять точку отдыха каждую неделю
Бетонный замок начал крошиться: цены на готовое жильё в крупных городах пошли на снижение
Израильская ловушка сомкнулась: украинские мигранты тонут в бедности без официального статуса
Американский СПГ не сможет заменить поставки из Катара
Тяжелая фамилия Мирзиёева качает трон: Узбекистан балансирует между Вашингтоном и Москвой в энергетике
Заём в обмен на покой: нелегальные кредиторы превращают жизнь должников в бесконечный кошмар
Есть сладкое без страха набрать вес: в России появились сахарозаменители нового поколения
Весной вирусы собирают чемоданы в отпуск вместе с вами: как болезнь ловит туристов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.