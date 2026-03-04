Паника на заправках Европы: почему игроки на рынке ищут альтернативы, а россияне остаются спокойными

Цены на бензин в Европе достигают двухлетних рекордов на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. А как обстоят дела в России?

Фото: https://unsplash.com by Jamie Antoine is licensed under Free Заправочный пистолет в баке

Обострение ситуации в Ближнем Востоке подстегнуло рост цен на энергоресурсы, и водители по всему миру начали беспокоиться о повышении цен на топливо. Баррель нефти марки Brent подорожал с 72 до 80 долларов за считанные дни, что связано с блокировкой Ираном Ормузского пролива — жизненно важного пути для транспортировки около 20% мировой нефти. Это заставляет европейские судоходные компании и трейдеров искать альтернативные маршруты, что неизбежно увеличивает стоимость логистики.

В Европе и Америке наблюдается нарастающая паника. Бензин уже достиг своего двухлетнего максимума, увеличившись на 5 центов за литр всего за выходные. Эксперты предупреждают о дальнейшем повышении цен на заправках. Однако в России ситуация отличается. Благодаря механизму демпфера, который сглаживает колебания мировых цен на нефть, скачок цен не окажет такого сильного влияния на внутренний рынок. Этот механизм предотвращает резкие изменения на АЗС, не позволяя обострению международной ситуации приводить к значительному росту цен на бензин в стране.

Тем не менее, это не означает, что бензин в России подешевеет. Напротив, внутренние факторы продолжат способствовать увеличению цен. Общая инфляция влияет на конечную стоимость топлива, а атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы создают локальный дефицит, требующий дополнительных затрат на защиту и восстановление. Также предстоящая весенне-полеводческая кампания создаст дополнительную нагрузку на логистику, что может спровоцировать временный дефицит и дальнейший рост цен.

Таким образом, ситуация в России отличается от западной. В то время как автомобилисты в Европе сталкиваются с резким подорожанием из-за геополитических факторов, в России цены на бензин будут увеличиваться медленно из-за инфляции и внутренних рисков. Нефтяным компаниям, безусловно, станет выгоднее из-за высоких цен на нефть, однако это не принесёт облегчения простым водителям. Система регулирования обеспечит стабильность поставок, но дешевое топливо в итоге не станет реальностью, сообщает 110km.ru.