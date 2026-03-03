Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Забывчивость дорого стоит: во сколько обойдётся эвакуация авто в Кемерове теперь

В Кемерове резко подорожала принудительная эвакуация автомобилей, брошенных владельцами на городских улицах. Теперь за возврат машины со спецстоянки придется выложить 17 692 рубля, куда входит базовый тариф в 14 502 рубля плюс НДС. Эта мера направлена на борьбу с длительной стоянкой транспорта, мешающей движению.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стоимость охватывает комплекс услуг: от технического осмотра авто до уведомления собственника, оформления документов и работы эвакуатора. Как сообщает издание Сiбдепо, в 2025 году дорожные службы зафиксировали 247 автомобилей, простоявших без движения продолжительное время.

После официальных предупреждений часть автовладельцев самостоятельно убрали машины с дорог. Однако 52 автомобиля пришлось отправить на спецстоянку принудительно. Из них хозяева забрали только 19, один суд признал бесхозным и выставил на торги.

Остальные машины продолжают ожидать владельцев на стоянке, и при обращении им придется оплатить по обновленному тарифу. Такая практика стимулирует ответственное отношение к парковке в городских условиях. Данные подчеркивают эффективность мер по очистке дорог от забытого транспорта.

