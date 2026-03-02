Запах бензина в салоне предупреждает о беде: три причины, из-за которых двигатель прощается с жизнью

Появление запаха бензина в салоне автомобиля может свидетельствовать о неисправности системы улавливания паров топлива, нарушении герметичности топливной магистрали или проблемах в работе двигателя. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автор и ведущий программы "Минтранс" на Рен ТВ Вячеслав Субботин.

Фото: Pravda.Ru by Ксения Евдокимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ запах в салоне авто

Эксперт отметил, что одной из самых распространенных причин является неисправность системы улавливания паров топлива. Речь идет об адсорбере и связанных с ним клапанах, которые по экологическим нормам должны собирать пары из бака и возвращать их во впуск для дожигания. При засорении или поломке этой системы пары топлива начинают выходить наружу и могут попадать в салон.

"Одна из наиболее распространенных причин — неисправность системы сбора паров топлива, так называемого адсорбера. Он может засориться, выйти из строя, перестают работать клапаны, и пары оказываются снаружи. Эта система предназначена для того, чтобы улавливать пары, образующиеся в баке, и направлять их обратно во впуск для дожигания. Если она не функционирует должным образом, запах бензина начинает ощущаться в салоне", — пояснил Субботин.

Кроме того, специалист указал на возможную негерметичность системы питания. По его словам, речь может идти о подтекании обратного клапана в топливной рампе, поврежденных или растрескавшихся трубопроводах, а также некачественных соединениях под капотом. Через систему вентиляции пары топлива в таких случаях также затягиваются в салон.

"Если система питания негерметична, подтекают трубопроводы или соединения, топливо может выходить наружу. При определенных условиях оно попадает на горячие элементы, например на выпускной коллектор, и это уже крайне опасно. В один момент пары могут вспыхнуть при высокой температуре, и автомобиль просто загорится. Поэтому многое зависит от масштаба утечки", — подчеркнул он.

Субботин добавил, что существует и еще один вариант — когда двигатель изношен или неисправны форсунки, свечи либо катушки зажигания. В этом случае несгоревшее топливо может попадать в выпускной тракт, а затем частично возвращаться в салон через багажное отделение. Он уточнил, что такая ситуация менее опасна для возгорания, однако способна привести к повреждению катализатора.