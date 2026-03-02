Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пока одни тянут, другие выигрывают: семейную ипотеку ждёт перезапуск, который ударит по тем, кто медлит
Не хуже форели: две дешёвые рыбы внезапно вошли в элиту самых полезных продуктов
Шумный офис превращается в место перезагрузки: способ обмануть усталость без кофе
Наука против слухов: пять популярных мифов про электрокары, которые не выдержали проверки
Болезнь питомца выдает поведение: простые признаки, которые замечают не все
Привычные продукты для похудения обманывают желудок: эта еда только раззадоривает аппетит
Больше никаких потерянных анализов: как изменит жизнь пациентов новый регистр
Первая неделя позади: зачем на самом деле нужен Великий пост
Мир подошел к опасной черте: конфликт вокруг Ирана грозит сорваться в неожиданном направлении

Запах бензина в салоне предупреждает о беде: три причины, из-за которых двигатель прощается с жизнью

Авто

Появление запаха бензина в салоне автомобиля может свидетельствовать о неисправности системы улавливания паров топлива, нарушении герметичности топливной магистрали или проблемах в работе двигателя. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автор и ведущий программы "Минтранс" на Рен ТВ Вячеслав Субботин.

запах в салоне авто
Фото: Pravda.Ru by Ксения Евдокимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
запах в салоне авто

Эксперт отметил, что одной из самых распространенных причин является неисправность системы улавливания паров топлива. Речь идет об адсорбере и связанных с ним клапанах, которые по экологическим нормам должны собирать пары из бака и возвращать их во впуск для дожигания. При засорении или поломке этой системы пары топлива начинают выходить наружу и могут попадать в салон.

"Одна из наиболее распространенных причин — неисправность системы сбора паров топлива, так называемого адсорбера. Он может засориться, выйти из строя, перестают работать клапаны, и пары оказываются снаружи. Эта система предназначена для того, чтобы улавливать пары, образующиеся в баке, и направлять их обратно во впуск для дожигания. Если она не функционирует должным образом, запах бензина начинает ощущаться в салоне", — пояснил Субботин.

Кроме того, специалист указал на возможную негерметичность системы питания. По его словам, речь может идти о подтекании обратного клапана в топливной рампе, поврежденных или растрескавшихся трубопроводах, а также некачественных соединениях под капотом. Через систему вентиляции пары топлива в таких случаях также затягиваются в салон.

"Если система питания негерметична, подтекают трубопроводы или соединения, топливо может выходить наружу. При определенных условиях оно попадает на горячие элементы, например на выпускной коллектор, и это уже крайне опасно. В один момент пары могут вспыхнуть при высокой температуре, и автомобиль просто загорится. Поэтому многое зависит от масштаба утечки", — подчеркнул он.

Субботин добавил, что существует и еще один вариант — когда двигатель изношен или неисправны форсунки, свечи либо катушки зажигания. В этом случае несгоревшее топливо может попадать в выпускной тракт, а затем частично возвращаться в салон через багажное отделение. Он уточнил, что такая ситуация менее опасна для возгорания, однако способна привести к повреждению катализатора.

"Несгоревшее топливо может догорать в катализаторе. Когда это происходит, он раскаляется, может оплавиться и забить выпускной тракт. Иногда достаточно проехать 50 километров, чтобы катализатор вышел из строя и машина перестала нормально тянуть. В любом случае при появлении запаха бензина нужно обратиться в автосервис и разобраться в причине", — заключил автоэксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Новости Кудымкара
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Садоводство, цветоводство
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Популярное
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка

Власти Пермского края направили 273 млн рублей на ликвидацию ветхих строений. До конца 2026 года в шести округах полностью обновят облик жилых кварталов.

Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Последние материалы
Болезнь питомца выдает поведение: простые признаки, которые замечают не все
Сон не приносит долгожданного отдыха: эти современные методы возвращают бодрость за одну процедуру
Киты исчезают тысячами — корпорации вычищают океан: что скрывают за красивыми словами об экологии
Голый маникюр: как сохранить естественность и укрепить ногти без вредных покрытий и истончений
Современные средства для стирки: как выбрать между капсулами, гелями и классикой для идеального результата
Привычные продукты для похудения обманывают желудок: эта еда только раззадоривает аппетит
Секрет чистой кастрюли: этот обычный раствор вытягивает из тушки курицы всю химию
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком
Липецкие щиты от долгов множатся: область делит 45-ю строчку в рейтинге самозапретов на кредиты
Магия уборки за 2 часа: как воскресенье превращается в день перемен и свежести в доме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.