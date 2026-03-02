Переименовали так, что никто ничего не понял: резкий переход в кириллицу ошарашил автолюбителей

Автомобильные бренды в России активно русифицируют названия комплектаций, подчиняясь закону о защите русского языка, вступившему в силу 1 марта. Этот процесс отражает антропологическую динамику языковой идентичности, где переход от латиницы к кириллице усиливает культурную близость потребителя к продукту, подобно тому, как эволюция фонем формировала племенные связи в первобытных обществах. АВТОВАЗ первым адаптировал линейку Lada, заменив англоязычные обозначения на русские аналоги.

Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Логотип Lada

Изменения в комплектациях Lada: от Life к Практик

На официальном сайте АВТОВАЗа комплектации теперь именуются **Стандарт Плюс, Классик, Классик Кондиционер, Комфорт, Люкс и Квест**, хотя сами модели Lada и Granta сохраняют латинский алфавит. Life превратилась в Практик, Enjoy — в Драйв, что подчеркивает биохимию брендинга: русские корни активируют дофаминовые пути узнавания у локальной аудитории. Первая тройка версий Granta визуально обновлена, а топовая — #Клуб ММС.

Tenet и УАЗ: частичная трансформация

Прокси-марка Tenet обновила обозначения моделей T4, T7, T8 — клоны Chery — с Active, Line, Prime на **Актив, Лайн, Прайм**, сохранив нумерацию. УАЗ пока не трогает названия: комплектации Патриота — Base Икар, Base Икар (пакет Limited), Хантера — Base Fleet, Экспедиция, сочетая кириллицу с латиницей. Как отмечает "За рулём", такие гибриды отражают переходный этап в автомобильной номенклатуре.

Закон требует русскоязычных вывесок, табличек и информационных стендов, стимулируя лингвистическую унификацию. В соцсетях это породило мем "Можно, а зачем?", подчеркивая психологический резонанс изменений. Переход усиливает семантическую связь брендов с национальным контекстом, подобно физическим законам резонанса в акустике языка.