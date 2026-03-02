Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданный фаворит февраля: товар, о котором мало кто слышал, стал самым дорогим игроком месяца
Ночные пробуждения изматывают все сильнее? Глубокий сон можно восстановить без лекарств
Живые знакомства уходят в прошлое: проверенный способ вернуть романтику в реальность
Пока одни тянут, другие выигрывают: семейную ипотеку ждёт перезапуск, который ударит по тем, кто медлит
Не хуже форели: две дешёвые рыбы внезапно вошли в элиту самых полезных продуктов
Шумный офис превращается в место перезагрузки: способ обмануть усталость без кофе
Запах бензина в салоне предупреждает о беде: три причины, из-за которых двигатель прощается с жизнью
Наука против слухов: пять популярных мифов про электрокары, которые не выдержали проверки
Болезнь питомца выдает поведение: простые признаки, которые замечают не все

Переименовали так, что никто ничего не понял: резкий переход в кириллицу ошарашил автолюбителей

Авто

Автомобильные бренды в России активно русифицируют названия комплектаций, подчиняясь закону о защите русского языка, вступившему в силу 1 марта. Этот процесс отражает антропологическую динамику языковой идентичности, где переход от латиницы к кириллице усиливает культурную близость потребителя к продукту, подобно тому, как эволюция фонем формировала племенные связи в первобытных обществах. АВТОВАЗ первым адаптировал линейку Lada, заменив англоязычные обозначения на русские аналоги.

Логотип Lada
Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Логотип Lada

Изменения в комплектациях Lada: от Life к Практик

На официальном сайте АВТОВАЗа комплектации теперь именуются **Стандарт Плюс, Классик, Классик Кондиционер, Комфорт, Люкс и Квест**, хотя сами модели Lada и Granta сохраняют латинский алфавит. Life превратилась в Практик, Enjoy — в Драйв, что подчеркивает биохимию брендинга: русские корни активируют дофаминовые пути узнавания у локальной аудитории. Первая тройка версий Granta визуально обновлена, а топовая — #Клуб ММС.

Tenet и УАЗ: частичная трансформация

Прокси-марка Tenet обновила обозначения моделей T4, T7, T8 — клоны Chery — с Active, Line, Prime на **Актив, Лайн, Прайм**, сохранив нумерацию. УАЗ пока не трогает названия: комплектации Патриота — Base Икар, Base Икар (пакет Limited), Хантера — Base Fleet, Экспедиция, сочетая кириллицу с латиницей. Как отмечает "За рулём", такие гибриды отражают переходный этап в автомобильной номенклатуре.

Закон требует русскоязычных вывесок, табличек и информационных стендов, стимулируя лингвистическую унификацию. В соцсетях это породило мем "Можно, а зачем?", подчеркивая психологический резонанс изменений. Переход усиливает семантическую связь брендов с национальным контекстом, подобно физическим законам резонанса в акустике языка.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Ближний Восток
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Живой щит на грядках: обычные цветы выделяют фитонциды и спасают овощи от наглых насекомых
Садоводство, цветоводство
Живой щит на грядках: обычные цветы выделяют фитонциды и спасают овощи от наглых насекомых
Мышцы-аддукторы проснутся сами: простое удержание предмета при ходьбе меняет контуры фигуры
Новости спорта
Мышцы-аддукторы проснутся сами: простое удержание предмета при ходьбе меняет контуры фигуры
Популярное
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка

Власти Пермского края направили 273 млн рублей на ликвидацию ветхих строений. До конца 2026 года в шести округах полностью обновят облик жилых кварталов.

Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Последние материалы
Сила челюсти против домашнего уюта: породы собак, у которых самое короткое терпение
Живые знакомства уходят в прошлое: проверенный способ вернуть романтику в реальность
Переименовали так, что никто ничего не понял: резкий переход в кириллицу ошарашил автолюбителей
Telegram оказался в ловушке — пространство для манёвра сужается: что станет с пользователями
Пока одни тянут, другие выигрывают: семейную ипотеку ждёт перезапуск, который ударит по тем, кто медлит
Не хуже форели: две дешёвые рыбы внезапно вошли в элиту самых полезных продуктов
Шумный офис превращается в место перезагрузки: способ обмануть усталость без кофе
Запах бензина в салоне предупреждает о беде: три причины, из-за которых двигатель прощается с жизнью
Кожа как после 10 часов сна: эта техника делает лицо свежим ещё до макияжа
Ухо в каждой спальне: этот добрый шпион в вашем доме тайно ворует личные тайны ради наживы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.