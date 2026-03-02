Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Первая неделя позади: зачем на самом деле нужен Великий пост
Мир подошел к опасной черте: конфликт вокруг Ирана грозит сорваться в неожиданном направлении
Соседям Ирана обозначили последствия: цена решения может оказаться непосильной
Театр на Малой Ордынке и группа 25/17: Это пропаганда, прости, пропаганда любви, преданности
В Госдуме ответили на планы НАТО по введению морской блокады против России
Небесный конус накроет спутник: Луна спрячется в тени Земли уже в начале марта 2026 года
Справедливость в каждом кресле: перевозчиков обяжут сажать родителей рядом с детьми до 12 лет
Беременность без авралов и дедлайнов: привычный старт декрета поставили под сомнение
Большой семье нужны не лозунги: предложена новая формула повышения рождаемости

Легальным таксистам ставят палки в колеса: новый закон готовит неприятный сюрприз пассажирам

Авто

После вступления в силу требований о локализации автомобилей наиболее заметные изменения могут затронуть сегменты бизнес- и люкс-такси, тогда как массовые категории — эконом и комфорт — сохранят относительную стабильность. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

такси, Яндекс Go
Фото: Wikimedia Commons by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
такси, Яндекс Go

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России начали действовать новые требования к автомобилям, которые включают в региональные реестры такси. Теперь для регистрации машина должна соответствовать установленным государством критериям локализации.

Ладушкин отметил, что изменения прежде всего отразятся на доступности отдельных категорий перевозок. По его словам, сложнее станет заказать те виды такси, которые не относятся к типовым моделям российских или локализованных производств. В наибольшей степени это затронет бизнес- и люкс-сегмент.

"Клиентам станет сложнее заказать некоторые виды такси, которые не относятся к типовым моделям, производимым в России. В первую очередь это коснется люксового и бизнес-сегмента, поскольку такие автомобили в основном выпускаются за рубежом и в России представлены в ограниченном объеме. Соответственно, их будет сложнее включать в реестр и использовать в официальной работе такси. В результате предложение в этих категориях может заметно сократиться", — подчеркнул он.

Эксперт также обратил внимание на возможные изменения в структуре рынка. По его мнению, ужесточение требований способно привести к перераспределению части перевозчиков в неофициальный сектор. Он считает, что определенная доля рынка может выйти из-под регулирования.

"Возможен достаточно серьезный рост числа серых агрегаторов, которые оказывают услуги без лицензии. Значительная часть рынка может уйти в тень, перестать платить налоги и продолжить работу через альтернативные каналы связи с клиентами. Такие перевозчики будут зарабатывать вне официальных платформ и вне действующего регулирования. В результате ощутимая доля рынка способна выйти из легального поля", — добавил Ладушкин.

Кроме того, специалист оценил возможное влияние закона на стоимость поездок в массовых сегментах. Он пояснил, что многие таксопарки заранее подготовились к вступлению новых правил в силу и получили лицензии на автомобили до введения требований о локализации. Такие лицензии продолжают действовать на весь установленный срок.

"В ближайшей перспективе серьезного повышения цен, обусловленного законом о локализации, я не предвижу. Большое количество таксопарков заранее получили лицензии на новые автомобили, которые планировали закупать, и эти лицензии сохраняются на весь срок действия. Поэтому сиюминутных скачков, связанных именно с законом, быть не может. Если рост тарифов и произойдет, то это будет скорее маркетинговая история", — пояснил эксперт.

Он добавил, что дальнейшая ситуация будет зависеть от реакции рынка на новые правила. По его словам, если значительная часть водителей действительно перейдет в теневой сектор, у официальных агрегаторов может сократиться количество доступных машин. Это приведет к увеличению времени ожидания автомобиля и может повлиять на рост тарифов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Садоводство, цветоводство
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Авто
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Популярное
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус

Выращивание редиса на подоконнике — быстрый и доступный способ получать свежие корнеплоды и зелень прямо дома, обновляя кухонный ритм

Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Последние материалы
Чеки из супермаркета перестанут пугать: заготовки, которые работают на семью
Легальным таксистам ставят палки в колеса: новый закон готовит неприятный сюрприз пассажирам
Владельцы китайских авто столкнулись с неожиданностью: сервисы уже готовят клиентов к новым реалиям
В каждой миске — сценарий будущей болезни: эти продукты сокращают жизнь питомцам
Соседям Ирана обозначили последствия: цена решения может оказаться непосильной
Суд в Гааге рассматривает иск по Донбассу — главное ещё впереди
Театр на Малой Ордынке и группа 25/17: Это пропаганда, прости, пропаганда любви, преданности
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Одометр крутится — кошелёк худеет: после этой черты пробег работает против владельца
Черноморская бездна шепчет предупреждения: толчки магнитудой 3,5 у Новороссийска заставили дома слегка вздрогнуть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.