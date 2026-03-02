Легальным таксистам ставят палки в колеса: новый закон готовит неприятный сюрприз пассажирам

После вступления в силу требований о локализации автомобилей наиболее заметные изменения могут затронуть сегменты бизнес- и люкс-такси, тогда как массовые категории — эконом и комфорт — сохранят относительную стабильность. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Фото: Wikimedia Commons by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ такси, Яндекс Go

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России начали действовать новые требования к автомобилям, которые включают в региональные реестры такси. Теперь для регистрации машина должна соответствовать установленным государством критериям локализации.

Ладушкин отметил, что изменения прежде всего отразятся на доступности отдельных категорий перевозок. По его словам, сложнее станет заказать те виды такси, которые не относятся к типовым моделям российских или локализованных производств. В наибольшей степени это затронет бизнес- и люкс-сегмент.

"Клиентам станет сложнее заказать некоторые виды такси, которые не относятся к типовым моделям, производимым в России. В первую очередь это коснется люксового и бизнес-сегмента, поскольку такие автомобили в основном выпускаются за рубежом и в России представлены в ограниченном объеме. Соответственно, их будет сложнее включать в реестр и использовать в официальной работе такси. В результате предложение в этих категориях может заметно сократиться", — подчеркнул он.

Эксперт также обратил внимание на возможные изменения в структуре рынка. По его мнению, ужесточение требований способно привести к перераспределению части перевозчиков в неофициальный сектор. Он считает, что определенная доля рынка может выйти из-под регулирования.

"Возможен достаточно серьезный рост числа серых агрегаторов, которые оказывают услуги без лицензии. Значительная часть рынка может уйти в тень, перестать платить налоги и продолжить работу через альтернативные каналы связи с клиентами. Такие перевозчики будут зарабатывать вне официальных платформ и вне действующего регулирования. В результате ощутимая доля рынка способна выйти из легального поля", — добавил Ладушкин.

Кроме того, специалист оценил возможное влияние закона на стоимость поездок в массовых сегментах. Он пояснил, что многие таксопарки заранее подготовились к вступлению новых правил в силу и получили лицензии на автомобили до введения требований о локализации. Такие лицензии продолжают действовать на весь установленный срок.

"В ближайшей перспективе серьезного повышения цен, обусловленного законом о локализации, я не предвижу. Большое количество таксопарков заранее получили лицензии на новые автомобили, которые планировали закупать, и эти лицензии сохраняются на весь срок действия. Поэтому сиюминутных скачков, связанных именно с законом, быть не может. Если рост тарифов и произойдет, то это будет скорее маркетинговая история", — пояснил эксперт.

Он добавил, что дальнейшая ситуация будет зависеть от реакции рынка на новые правила. По его словам, если значительная часть водителей действительно перейдет в теневой сектор, у официальных агрегаторов может сократиться количество доступных машин. Это приведет к увеличению времени ожидания автомобиля и может повлиять на рост тарифов.