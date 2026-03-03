Цена бросовая, спрос нулевой: загадочный японец на вторичке оказался аутсайдером года

Nissan Juke первого поколения после рестайлинга, в возрасте 8-10 лет и с пробегом около 95 тысяч км, продается на вторичном рынке примерно за 1,3 млн рублей. Эксперт выделил эту модель среди малоликвидных кроссоверов, несмотря на японское происхождение. Обычно такие автомобили не падают в цене так резко, но Juke — исключение.

Nissan Juke Tekna+

Как отмечает эксперт "За рулём" Сергей Зиновьев, основная причина низкого спроса — недостаток практичности:

"Это забавная, но слишком компактная машина с крохотным багажником (по нашим замерам — 180 л). Покупать его только ради клиренса 180 мм? Простите, но у Renault Sandero Stepway дорожный просвет составляет 195 мм, груза он вмещает больше, продается дешевле, и у него гидроавтомат". — говорит эксперт.

Большинство подержанных Juke оснащены передним приводом и вариатором Jatco JF015E, что отпугивает покупателей. Полноприводные версии с 190-сильным мотором или механической коробкой — редкость, всего пять на сотню объявлений. Модели с МКПП даже ценятся выше аналогов с вариатором.

Физика клиренса здесь сочетается с антропологическими предпочтениями пространства: эволюционно мы тянемся к большим объемам для комфорта. Присматриваясь к Juke, выбирайте полноприводную версию с механикой для баланса динамики и надежности.