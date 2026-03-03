Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конфликт на Ближнем Востоке перераспределяет влияние: кто теперь задает тон в переговорах по Украине
У противника таких нет: Россия запустила в серию уникальное средство охоты на БПЛА
Новый устный экзамен перед ОГЭ: к каким последствиям это может привести уже в 2027 году
Коварство древнего мха: ледяной плен Земли стал расплатой за слишком бурное озеленение
Индексация без шоковой терапии: грядущие изменения 2026 года попадут под тотальный надзор сверху
Небо над Калениками стало ловушкой: казачья бригада ослепила ВСУ и лишила его связи
В Госдуме напомнили о повышении социальных пенсий с 1 апреля
Вечная война по версии Трампа: что происходит с арсеналом США после ударов по Ирану
Яркость решает все: неправильный свет в квартире может усиливать тревожность

Цена бросовая, спрос нулевой: загадочный японец на вторичке оказался аутсайдером года

Авто

Nissan Juke первого поколения после рестайлинга, в возрасте 8-10 лет и с пробегом около 95 тысяч км, продается на вторичном рынке примерно за 1,3 млн рублей. Эксперт выделил эту модель среди малоликвидных кроссоверов, несмотря на японское происхождение. Обычно такие автомобили не падают в цене так резко, но Juke — исключение.

Nissan Juke Tekna+
Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Nissan Juke Tekna+

Как отмечает эксперт "За рулём" Сергей Зиновьев, основная причина низкого спроса — недостаток практичности:

"Это забавная, но слишком компактная машина с крохотным багажником (по нашим замерам — 180 л). Покупать его только ради клиренса 180 мм? Простите, но у Renault Sandero Stepway дорожный просвет составляет 195 мм, груза он вмещает больше, продается дешевле, и у него гидроавтомат". — говорит эксперт.

Большинство подержанных Juke оснащены передним приводом и вариатором Jatco JF015E, что отпугивает покупателей. Полноприводные версии с 190-сильным мотором или механической коробкой — редкость, всего пять на сотню объявлений. Модели с МКПП даже ценятся выше аналогов с вариатором.

Физика клиренса здесь сочетается с антропологическими предпочтениями пространства: эволюционно мы тянемся к большим объемам для комфорта. Присматриваясь к Juke, выбирайте полноприводную версию с механикой для баланса динамики и надежности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Садоводство, цветоводство
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Авто
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Популярное
Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России

Италия оказалась в числе тех европейских государств, что понесли весьма ощутимые финансовые потери после прекращения поставок российской нефти.

Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова Загадочная луковица под водой экономит миллионы: зачем она нужна кораблям Сергей Милешкин
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Железо лечит, а не только калечит: почему тренажёрные залы становятся убежищем для молодых
Железо лечит, а не только калечит: почему тренажёрные залы становятся убежищем для молодых
Последние материалы
Звук падения как награда: почему разбитая ваза становится для кошки сигналом об успехе
Дерзкий ответ ресторанам: обычная куриная печень превращается в изысканный мясной деликатес
Анализы в идеале — а сил нет совсем: этот скрытый сбой организма медленно крадёт бодрость
Новый устный экзамен перед ОГЭ: к каким последствиям это может привести уже в 2027 году
Коварство древнего мха: ледяной плен Земли стал расплатой за слишком бурное озеленение
Салонные хитрости для зрелых волос: эта стрижка создаёт объём там, где его уже почти нет
Индексация без шоковой терапии: грядущие изменения 2026 года попадут под тотальный надзор сверху
Карман не опустеет на остановке: поездки в автобусах Кызыла станут дешевле для владельцев смартфонов
Тюльпаны по цене чашки кофе: пензенские прилавки готовят щедрый цветочный удар к празднику
Кошелёк трещит по швам: разрыв цен на продукты в разных городах Сибири достиг уровня в 70 процентов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.