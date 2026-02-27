Зимний хаос на дорогах играет на руку: штраф можно отменить, если заметить один важный нюанс

Зимние снегопады в мегаполисе превращают поиск парковочного места в лотерею, где ставкой становится административный штраф. Когда дорожная разметка и границы машиномест скрываются под плотным слоем снега, водители часто невольно нарушают правила стоянки. Однако эксперты утверждают, что в ситуациях, когда визуальная идентификация парковочной зоны объективно невозможна, закон позволяет аннулировать выписанное постановление.

Фото: Desiggned by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машины в снежный день

Для успешного оспаривания взыскания ключевым фактором становится сбор доказательной базы непосредственно на месте инцидента. Как cообщает руководитель Центра правопорядка в Москве Александр Хаминский, водителю крайне важно иметь запись с видеорегистратора или серию панорамных фотографий. Эти материалы должны наглядно подтверждать, что знаки платной парковки были неразличимы, а разметка полностью занесена снегом.

Согласно заявлению юриста, жалоба на постановление может быть направлена в ГИБДД, МАДИ или судебные инстанции. Процедура требует строгого соблюдения процессуальных сроков: на подачу обращения у автовладельца есть ровно 10 суток с момента получения официального уведомления о правонарушении. При этом Хаминский подчеркивает, что суды часто принимают сторону граждан, если из-за погодных условий было невозможно определить границы тротуара или зоны действия запрещающих указателей.

"В течение 10 суток с момента получения постановления о привлечении к административной ответственности необходимо подать жалобу в ГИБДД, МАДИ или суд", — отмечает Хаминский.

Несмотря на лояльность судов в вопросах невидимой разметки, обжалование штрафа за неоплату парковки остается более сложным процессом. По словам эксперта, дорожные знаки обычно возвышаются над уровнем снежного покрова и остаются читаемыми, а уточнить зону действия платного пространства всегда можно через мобильное приложение. Таким образом, техническая осведомленность водителя и использование цифровых сервисов минимизируют шансы на успешную апелляцию в спорных ситуациях. Об этом сообщает Газета.Ru.