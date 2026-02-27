Зимний хаос на дорогах играет на руку: штраф можно отменить, если заметить один важный нюанс

Зимние снегопады в мегаполисе превращают поиск парковочного места в лотерею, где ставкой становится административный штраф. Когда дорожная разметка и границы машиномест скрываются под плотным слоем снега, водители часто невольно нарушают правила стоянки. Однако эксперты утверждают, что в ситуациях, когда визуальная идентификация парковочной зоны объективно невозможна, закон позволяет аннулировать выписанное постановление.
Для успешного оспаривания взыскания ключевым фактором становится сбор доказательной базы непосредственно на месте инцидента. Как cообщает руководитель Центра правопорядка в Москве Александр Хаминский, водителю крайне важно иметь запись с видеорегистратора или серию панорамных фотографий. Эти материалы должны наглядно подтверждать, что знаки платной парковки были неразличимы, а разметка полностью занесена снегом.
Согласно заявлению юриста, жалоба на постановление может быть направлена в ГИБДД, МАДИ или судебные инстанции. Процедура требует строгого соблюдения процессуальных сроков: на подачу обращения у автовладельца есть ровно 10 суток с момента получения официального уведомления о правонарушении. При этом Хаминский подчеркивает, что суды часто принимают сторону граждан, если из-за погодных условий было невозможно определить границы тротуара или зоны действия запрещающих указателей.
"В течение 10 суток с момента получения постановления о привлечении к административной ответственности необходимо подать жалобу в ГИБДД, МАДИ или суд", — отмечает Хаминский.
Несмотря на лояльность судов в вопросах невидимой разметки, обжалование штрафа за неоплату парковки остается более сложным процессом. По словам эксперта, дорожные знаки обычно возвышаются над уровнем снежного покрова и остаются читаемыми, а уточнить зону действия платного пространства всегда можно через мобильное приложение. Таким образом, техническая осведомленность водителя и использование цифровых сервисов минимизируют шансы на успешную апелляцию в спорных ситуациях. Об этом сообщает Газета.Ru.