Авто

В России запчасти и расходники для автомобилей заметно подорожали: средняя цена достигла 1515 рублей, что на 26% выше, чем год назад. Аналитики "Контура" изучили 40 миллионов чеков из автомагазинов и мастерских, сравнив данные за январь-февраль 2026-го с прошлым годом. В это же время стоимость техосмотра (ТО) снизилась на 17% — до 1330 рублей.

Автозапчасти
Автозапчасти

Рост цен на детали объясняется не только инфляцией и сложностями в логистике, но и всплеском спроса. Россияне предпочитают ремонтировать имеющиеся машины, отказываясь от покупки новых. Это поведение коренится в антропологии потребления: в периоды неопределенности люди цепляются за знакомое, усиливая эффект дефицита по принципу редкости, описанному в экономической психологии.

Обратная динамика с техосмотром связана с обновлением автопарка: западные бренды уступают место китайским и отечественным моделям, которые проще и дешевле в обслуживании. Многие "китайцы" еще молоды и не требуют ТО первые четыре года, снижая нагрузку на пункты.

Почему подорожали запчасти

Спрос на запчасти растет, поскольку автовладельцы фокусируются на ремонте старых машин. Вторичный рынок оживает: россияне охотятся за б/у моделями до миллиона рублей, а популярные LADA и Kia требуют расходников. Это классический закон спроса и предложения — физика рынка, где давление покупателей толкает цены вверх, подобно газу в замкнутом сосуде.

Инфляция и логистика добавляют давления: глобальный дефицит чипов, усугубленный ИИ, делает производство деталей дороже. В биохимии это аналогично цепной реакции — один сбой в цепочке поставок ускоряет рост затрат повсеместно.

"Рост цен на запчасти связан с увеличением пробега и отказом от новых покупок — люди вкладываются в надежность старых авто, подготавливая их к суровым условиям", — в разговоре с Pravda. Ru рассказал инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Цены на техосмотр снизились

Стоимость ТО падает благодаря смене автопарка: китайские кроссоверы вроде GAC GS4 и Haval F7x проще в диагностике, чем европейцы. Новые машины не нуждаются в ТО до четырех лет, разгружая рынок. Антропологически это миграция привычек: от сложных импортов к доступным аналогам, как эволюция инструментов в первобытных обществах.

Услуги дешевеют из-за конкуренции — пункты ТО борются за клиентов, снижая тарифы на 17% в среднем.

Показатель Изменение
Запчасти и расходники +26% (1515 руб.)
Техосмотр (ТО) -17% (1330 руб.)

Региональные различия

Динамика цен варьируется: в Москве запчасти взлетели на 35%, ТО — на 4%. В Краснодарском крае рост симметричен — +20% и +21%. Свердловская область выделяется: запчасти подешевели на 8%, ТО подорожало на 6%. В Ростовской — парадокс: -2% на детали, -39% на ТО.

Это отражает локальную экономику: в промышленных регионах спрос на ремонт выше, в южных — конкуренция от новых авто.

"Региональные колебания цен зависят от структуры парка и логистики — в удаленных зонах доставка удорожает детали, но локальные сервисы демпингуют ТО", — поделился в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Такие диспропорции подчеркивают необходимость адаптации: физика распределения ресурсов работает неравномерно.

Перспективы рынка запчастей

Власти планируют единую цифровую базу запчастей для китайских авто, привязанную к ОТТС. Это упростит поиск деталей, стабилизируя цены. Рынок подержанных машин эволюционирует: простой способ выбрать надежное поможет избежать скрытых дефектов.

Дефицит чипов сохраняется, но спрос на обслуживание останется высоким — антропология выживания в эпоху ограничений.

"База данных запчастей решит проблемы совместимости для китайцев, но рост цен продолжится из-за глобального дефицита компонентов", — объяснил в разговоре с Pravda. Ru автоэксперт Воробьев Антон.

Ответы на популярные вопросы о ценах на запчасти для автомобилей

Почему запчасти подорожали именно на 26%?

Рост вызван спросом на ремонт старых машин, инфляцией и логистикой — эффект цепной реакции в поставках.

Снижение цен на ТО затронет все регионы?

Нет, в некоторых, как Свердловская область, ТО даже подорожало из-за локальных факторов.

Влияет ли смена брендов на цены?

Да, китайские авто проще в ТО, снижая средние тарифы, но запчасти для них тоже растут в цене.

Что ждет рынок запчастей дальше?

Цифровая база упростит поиск, но дефицит чипов сохранит давление на цены.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, автоэксперт Воробьев Антон.
