Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самовоспламенение без искры: опасный эффект LSPI разрушает двигатель на низких оборотах
Грозный горизонт маячит: капитан Суворов уходит из Челябинска по соглашению сторон в другой клуб
Бактерии просыпаются вместе с природой: весенние инфекции оказались коварнее зимних
Цифровая эпоха научила скрывать чувства: одно слово стало маркером выгорания
Ребенок выбрал любимчика среди родителей? Не спешите считать это личным провалом
Один звук может стоить капитального ремонта двигателя: приближение поломки слышно заранее
Весна принесёт шанс заработать больше: как превратить вклад в быстрый прирост капитала
Главная ошибка при встрече с шатуном: действие, которое может спровоцировать преследование
Охота на китов в Норвегии потеряла смысл: гиганты могут приносить миллионы без крови

Сугробы превращаются в коварные озера: как весна 2026 года калечат тормоза и датчики одним касанием

Авто

Предстоящая весна 2026 года обещает стать серьезным испытанием для автовладельцев из-за рекордного объема снега, накопившегося за зиму. Таяние сугробов неизбежно превратит проезжую часть в сеть глубоких водных преград, преодоление которых требует от водителей особой осторожности.

Вид из окна авто
Фото: unsplash.com by Patrick Hodskins is licensed under Free to use under the Unsplash License
Вид из окна авто

Нарушение скоростного режима при проезде луж чревато не только классическим гидроударом, но и термической деформацией тормозных дисков, а также повреждением дорогостоящих датчиков выхлопной системы.

Автоэксперт Евгений Балабас подчеркнул, что исправный автомобиль не требует специфической подготовки к сезону, однако тактика вождения должна стать максимально щадящей. Основную опасность представляет резкое охлаждение раскаленных узлов при контакте с водой. По словам специалиста, наиболее уязвимым элементом является лямбда-зонд, хрупкая керамическая основа которого может треснуть от температурного шока. Чтобы минимизировать риски, рекомендуется избегать агрессивных торможений перед водными препятствиями, предотвращая перегрев дисков и механизмов суппортов.

Особое внимание стоит уделить состоянию тормозной системы после завершения периода паводков, когда влага и грязь проникают под изношенные пыльники направляющих. Это провоцирует коррозию, из-за которой колодки перестают корректно отходить от диска, вызывая их ускоренный износ и ухудшение динамики замедления. Как отмечает Балабас, избыточная влажность воздуха также негативно влияет на салонные фильтры, вызывая хроническое запотевание стекол, которое становится трудно устранить без постоянно включенного кондиционера. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

"Но весна в этом году выдастся очень полноводная, как мне кажется. Снега какое-то запредельное количество. Соответственно, автомобили ближайшие пару месяцев будут ездить, преодолевая очень глубокие лужи. Поэтому тут рекомендуется просто некая аккуратность в преодолении водных препятствий", — констатировал Балабас.

Относительно сезонной смены резины эксперт советует не спешить и дождаться стабильных положительных температур в ночное время, чтобы исключить риск попадания на утренний гололед.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Красота и стиль
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова
Новости Петропавловска сегодня
Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Садоводство, цветоводство
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Популярное
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?

Мосты и тоннели на территории Украины могли бы стать приоритетными целями в зоне СВО. Почему же нет политической воли на удары "Орешником"?

Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Первая телега с мотором шокировала мир: как повозки превратились в легендарные машины Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Последние материалы
Зеленый бастион под натиском бетона: трасса М-7 рвется через Удельный парк, игнорируя волну протестов жителей
Бирюза в сердце Сибири: Гурьевский округ скрывает озера и скалы невероятной красоты
Один звук может стоить капитального ремонта двигателя: приближение поломки слышно заранее
Древний сигнал силы захватил гардероб: один предмет заменяет десяток скучных сочетаний
Весна принесёт шанс заработать больше: как превратить вклад в быстрый прирост капитала
Главная ошибка при встрече с шатуном: действие, которое может спровоцировать преследование
Золотая жила для новичков: зарплаты в нефтегазовом секторе растут в три раза быстрее рынка
Охота на китов в Норвегии потеряла смысл: гиганты могут приносить миллионы без крови
Ледяная тишина заговорила на языке будущего: "Снежинка" в тундре начнёт добывать энергию из пустоты
Лечение зависимостей разделило пациентов: учет для одних, анонимность для других
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.