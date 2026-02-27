Сугробы превращаются в коварные озера: как весна 2026 года калечат тормоза и датчики одним касанием

Предстоящая весна 2026 года обещает стать серьезным испытанием для автовладельцев из-за рекордного объема снега, накопившегося за зиму. Таяние сугробов неизбежно превратит проезжую часть в сеть глубоких водных преград, преодоление которых требует от водителей особой осторожности.

Фото: unsplash.com by Patrick Hodskins is licensed under Free to use under the Unsplash License Вид из окна авто

Нарушение скоростного режима при проезде луж чревато не только классическим гидроударом, но и термической деформацией тормозных дисков, а также повреждением дорогостоящих датчиков выхлопной системы.

Автоэксперт Евгений Балабас подчеркнул, что исправный автомобиль не требует специфической подготовки к сезону, однако тактика вождения должна стать максимально щадящей. Основную опасность представляет резкое охлаждение раскаленных узлов при контакте с водой. По словам специалиста, наиболее уязвимым элементом является лямбда-зонд, хрупкая керамическая основа которого может треснуть от температурного шока. Чтобы минимизировать риски, рекомендуется избегать агрессивных торможений перед водными препятствиями, предотвращая перегрев дисков и механизмов суппортов.

Особое внимание стоит уделить состоянию тормозной системы после завершения периода паводков, когда влага и грязь проникают под изношенные пыльники направляющих. Это провоцирует коррозию, из-за которой колодки перестают корректно отходить от диска, вызывая их ускоренный износ и ухудшение динамики замедления. Как отмечает Балабас, избыточная влажность воздуха также негативно влияет на салонные фильтры, вызывая хроническое запотевание стекол, которое становится трудно устранить без постоянно включенного кондиционера. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

"Но весна в этом году выдастся очень полноводная, как мне кажется. Снега какое-то запредельное количество. Соответственно, автомобили ближайшие пару месяцев будут ездить, преодолевая очень глубокие лужи. Поэтому тут рекомендуется просто некая аккуратность в преодолении водных препятствий", — констатировал Балабас.

Относительно сезонной смены резины эксперт советует не спешить и дождаться стабильных положительных температур в ночное время, чтобы исключить риск попадания на утренний гололед.