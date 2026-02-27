Один звук может стоить капитального ремонта двигателя: приближение поломки слышно заранее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Металлический стук на холодном пуске, шелест цепи ГРМ или свист турбины могут быть первыми признаками серьезного износа двигателя и сигналом о скорой поломке. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев.

Мотор Мазды
Фото: Own work by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотор Мазды

Эксперт пояснил, что у двигателя внутреннего сгорания много механических деталей, и каждая из них при износе начинает по-своему "звучать". Особенно внимательно, по его словам, стоит относиться к посторонним шумам в верхней части мотора. Там чаще всего первыми дают о себе знать элементы клапанного механизма.

"Если толкатели на клапанах перестают правильно работать из-за проблем с масляными каналами, клапаны начинают стучать, особенно на холодную. Это характерный металлический стук средней частоты, который, как правило, совпадает с оборотами двигателя. В такой ситуации падает мощность и экономичность, а износ деталей усиливается. Иногда помогает замена масла и промывка, но чаще всего требуется замена самих толкателей", — рассказал Васильев.

Он также отметил, что при цепном приводе газораспределительного механизма появляются другие характерные звуки. По его словам, шелест или звон могут говорить об износе элементов привода. Игнорировать такие сигналы опасно.

"Если привод ГРМ цепной, цепь может начать шелестеть и довольно активно звучать. Это связано либо с износом звеньев цепи, либо с износом шестерен распределительных валов и шестерни на коленвале, либо с неисправностью натяжителя. Там есть пластиковые детали и рабочие элементы, которые со временем изнашиваются. Если цепь начинает звенеть, ее лучше заменить, пока это не привело к более серьезным последствиям", — отметил эксперт.

Эксперт добавил, что проблемы могут возникать и в нижней части двигателя, если изнашиваются шатунные вкладыши. Он пояснил, что такие неисправности сопровождаются характерным металлическим постукиванием и, как правило, ведут к серьезному ремонту. Кроме того, по его словам, источником посторонних звуков нередко становятся турбина, навесные агрегаты, система зажигания и впускной тракт.

"Если изнашиваются шатунные вкладыши, появляется характерное постукивание, и это, как правило, уже история про капитальный ремонт двигателя. У турбины выход из строя часто связан с износом подшипника, тогда она начинает свистеть, особенно если есть проблемы со смазкой, и это явный признак необходимости ремонта и восстановления. Навесные агрегаты тоже могут издавать звуки: свистят подшипники шкивов, либо ремень начинает проскальзывать. Бывают электрические щелчки при пробое катушек зажигания, а также подсвист при утрате герметичности впускного тракта", — добавил Васильев.

Он также уточнил, что проблемы с выхлопной системой обычно распознаются проще всего: звук становится значительно громче, а под капотом могут ощущаться выхлопные газы. Кроме того, возможны неисправности вентилятора охлаждения, особенно если он управляется отдельным модулем, реагирующим на температуру. По словам специалиста, такие узлы тоже могут издавать посторонние шумы, и их состояние требует своевременной диагностики.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
