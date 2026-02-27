Самовоспламенение без искры: опасный эффект LSPI разрушает двигатель на низких оборотах

LSPI (Low Speed Pre-Ignition), или низкоскоростное предварительное зажигание — это самовоспламенение топливной смеси в процессе её сжатия при малых оборотах и нагрузках. Такое явление может привести к повреждению поршней и других элементов двигателя. Эксперты ЛУКОЙЛ объяснили, почему возникает преждевременное зажигание, и можно ли снизить риск его появления с помощью моторного масла.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Крупный план топливной форсунки

Почему современные турбомоторы уязвимы

Автопроизводители стремятся создавать более экологичные и экономичные двигатели. В приоритете — малолитражные бензиновые турбодвигатели с непосредственным впрыском топлива объемом до 1,7 л, рассчитанные на маловязкие масла для повышения топливной эффективности. Такие двигатели обеспечивают хорошее сочетание мощности и экономичности, но именно в них чаще и проявляется эффект LSPI.

Одной из причин могут быть сажевые отложения на поршнях, что приводит к локальному перегреву и преждевременному воспламенению смеси. Другая теория — попадание мельчайших капель масла через поршневые кольца в камеру сгорания, где они смешиваются с топливом и могут инициировать воспламенение смеси до искры. На риск возникновения LSPI влияет как качество топлива, так и состав моторного масла.

Роль моторного масла и стандартов

Увеличивать вероятность LSPI способна высокая концентрация кальция в составе моющих присадок. Требования по предотвращению LSPI включены в современные международные стандарты моторных масел API SP, ILSAC GF-6A и ILSAC GF-6B. Для соответствия масел этим стандартам, при разработке рецептуры должны быть учтены требования по снижению риска LSPI, что подтверждается дополнительными испытаниями.

В частности, должно быть уменьшено содержание кальцийсодержащих детергентов и скорректирован баланс моющих присадок. Также состав должен быть оптимизирован для повышения стабильности свойств масла в процессе эксплуатации и поддержания стабильной работы двигателя при высоких нагрузках.