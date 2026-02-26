Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весна на подходе, но сил не прибавляется: к концу зимы один показатель достигает годового минимума
Загадка точки аппетита: как инъекции нейротоксина в ухо меняют работу рецепторов
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Удары по экспорту нефти из Казахстана дали странный эффект — попали не по бюджету
Расчет выходного дня: как заработать 30 тысяч в месяц без опыта и офисного графика
Экопротест бьёт по нефти выборочно: Россия и Норвегия столкнулись с разным давлением
Вид из окна крадет миллионы: почему в 2026 первый этаж становится спасением
ЕС делает ставку на раскол России и Белоруссии: на чем спотыкаются амбиции Брюсселя
Америка тонет в долгах: гиперинфляция в США перестает казаться фантастикой

Стук в подвеске превращается в приговор: почему новые кроссоверы ломаются раньше срока

Авто

Стук в подвеске современных кроссоверов стал частой жалобой владельцев даже относительно новых моделей, а не только ветеранов дорог. По мнению технического директора сети автосервисов Fit Service Никиты Родионова, эта тенденция обусловлена конструктивными особенностями машин и суровыми российскими условиями эксплуатации, где физика нагрузок на шасси сочетается с химией смазочных материалов. Ремонт ходовой части остается одной из лидирующих услуг в сервисах, подчеркивая уязвимость подвески к повседневным вызовам.

Ремонт автомобиля
Фото: Freepik by peoplecreations is licensed under Рublic domain
Ремонт автомобиля

"Современные машины стали тише и жестче одновременно, поэтому даже небольшие люфты и микротрещины, которые раньше заглушались общим шумом, сегодня отчетливо слышны в салоне", — объясняет Никита Родионов.

Производители, снижая массу с помощью алюминиевых рычагов, сталкиваются с законами физической усталости металлов, где удары и перегрузки ускоряют деформации. У кроссоверов высокий центр тяжести усиливает боковые моменты при маневрах, провоцируя преждевременный износ по принципу рычага. Об этом сообщает "За рулем".

Зимний климат России густит смазку в узлах — реологические свойства масел приводят к работе "всухую" на первых километрах, вызывая микрозадиры и ускоряя биохимический распад деталей. Экономия на некачественных запчастях, особенно для китайских моделей, оборачивается вибрациями и повторными стуками, а в премиум-версиях сбоят датчики адаптивных амортизаторов.

Как подчеркивает эксперт, стиль вождения — антропологический фактор: резкие старты антагонистически влияют на ресурс подвески.

Регулярная диагностика, аккуратный разгон после стоянки и своевременная замена технических жидкостей снижают износ и продлевают срок службы шасси, обеспечивая его стабильную и безопасную работу.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Садоводство, цветоводство
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Садоводство, цветоводство
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Популярное
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам

Владельцы домов массово меняют сплошной профлист на "дышащую" шахматку. Новая технология штакетника неожиданно стала главным защитником здоровья растений.

Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Выхода нет: стало ясно, почему Токаев бросил Казахстан в мясорубку Газы
Россия шлет нефть как щит: гуманитарные танкеры контратакуют блокаду Трампа на Кубе
Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением? Любовь Степушова Ни спидометра, ни датчиков: водителям первых автомобилей приходилось полагаться на слух Сергей Милешкин
Антропология обвинений оживает: Европа винит Россию в дестабилизации от дронов до подводных линий
Металл-лицо отражает мороз: этот материал для бани держит срок в полвека без гнили
Россия может потерять Кубу — первый тревожный сигнал уже прозвучал
Россия может потерять Кубу — первый тревожный сигнал уже прозвучал
Последние материалы
Инфраструктура данных хромает как старая телега: высокие цены на железо сковывают российский бизнес
Домны затихли в огне ремонтов: выплавка чугуна на ММК сократилась на 4,1% до 9,1 млн тонн в 2025 году
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Стабильность на шестом месте инертна: рейтинг инвестиций СПб меняется под давлением
Удары по экспорту нефти из Казахстана дали странный эффект — попали не по бюджету
Расчет выходного дня: как заработать 30 тысяч в месяц без опыта и офисного графика
Сладость вместо жгучести: этот ингредиент превращает красный лук в десертную закуску
Заброшенные поля вернулись к жизни: в Туле оживили 300 тысяч гектаров с планами на миллион посевов к 2030 году
Стук в подвеске превращается в приговор: почему новые кроссоверы ломаются раньше срока
Орловские фермы кормят страну золотом: производство сельхозпродукции взлетело в 3 раза за 8 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.