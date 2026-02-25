Минус 2,7 миллиона за один визит: как старый автомобиль превращается в золотой билет

Российские автомобильные дилеры представили актуальные стратегии оптимизации расходов при покупке новых транспортных средств премиального и массового сегментов. В условиях трансформации рынка ключевыми инструментами снижения стоимости остаются программы обмена подержанных машин и прямые расчеты наличными средствами.

Фото: Wikipedia by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ GAC GS8

Эксперты отрасли подчеркивают, что использование комплексных финансовых инструментов позволяет значительно сократить дистанцию между рекомендованной розничной ценой и реальными затратами покупателя.

Особо впечатляющие условия предлагаются для потенциальных владельцев китайских брендов, стремящихся укрепить позиции в бизнес-классе. Максимальный дисконт в сегменте кроссоверов и минивэнов может достигать внушительных значений за счет суммирования различных бонусов. По словам представителей профильного сообщества, при сдаче старого авто по программе трейд-ин выгода на модели GAC GS8, Empow или M8 достигает 2,7 млн рублей, что делает обновление автопарка экономически обоснованным активом.

Для семейных покупателей разработаны дополнительные системы лояльности, стимулирующие приверженность конкретной марке. В частности, приобретение второго автомобиля в семью гарантирует бонус в размере от 100 до 150 тысяч рублей, а владельцы минивэнов, решившие пересесть на новый M8, получают привилегию в 300 тысяч рублей. Согласно заявлению сотрудников дилерских центров, такие меры позволяют поддерживать высокий спрос на технологичные новинки даже в условиях волатильности цен. Об этом сообщает "За рулем".

Сегмент премиальных внедорожников и электрокаров также демонстрирует заметную коррекцию стоимости. В компании "Рольф" подтвердили, что при оплате наличными цена на Exeed VX снижается с 5,5 до 4 миллионов рублей. Любители экологичного транспорта могут воспользоваться сочетанием государственных субсидий и скидок: кроссовер Evolute I-Space теперь доступен за 2,59 млн вместо прежних 3,79 млн рублей.