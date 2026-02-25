Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белые гиганты выбирают Подмосковье: почему их становится больше именно сейчас
Пилюля по цене леденца: у настоящих препаратов есть то, чего боится подделка
Telegram на грани запрета: какие юридические последствия возможны для пользователей
Дневной сон оказался мощным усилителем памяти: секрет кроется в одном неприметном условии
Свет отключат, даже если вы ни в чем не виноваты: скрытый риск при покупке квартиры
Кислый удар по организму: эти драже превращают привычный завтрак в пытку
Гаджет подает тревожные сигналы: три признака, что ваш смартфон пора спасать от вируса
Когда ГАЗ ревёт как SRT: уникальный свап-проект выходит на продажу и ломает шаблоны
Налог за семью: новое правило, которое изменит жизнь каждого мигранта

Минус 2,7 миллиона за один визит: как старый автомобиль превращается в золотой билет

Авто

Российские автомобильные дилеры представили актуальные стратегии оптимизации расходов при покупке новых транспортных средств премиального и массового сегментов. В условиях трансформации рынка ключевыми инструментами снижения стоимости остаются программы обмена подержанных машин и прямые расчеты наличными средствами.

GAC GS8
Фото: Wikipedia by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
GAC GS8

Эксперты отрасли подчеркивают, что использование комплексных финансовых инструментов позволяет значительно сократить дистанцию между рекомендованной розничной ценой и реальными затратами покупателя.

Особо впечатляющие условия предлагаются для потенциальных владельцев китайских брендов, стремящихся укрепить позиции в бизнес-классе. Максимальный дисконт в сегменте кроссоверов и минивэнов может достигать внушительных значений за счет суммирования различных бонусов. По словам представителей профильного сообщества, при сдаче старого авто по программе трейд-ин выгода на модели GAC GS8, Empow или M8 достигает 2,7 млн рублей, что делает обновление автопарка экономически обоснованным активом.

Для семейных покупателей разработаны дополнительные системы лояльности, стимулирующие приверженность конкретной марке. В частности, приобретение второго автомобиля в семью гарантирует бонус в размере от 100 до 150 тысяч рублей, а владельцы минивэнов, решившие пересесть на новый M8, получают привилегию в 300 тысяч рублей. Согласно заявлению сотрудников дилерских центров, такие меры позволяют поддерживать высокий спрос на технологичные новинки даже в условиях волатильности цен. Об этом сообщает "За рулем".

Сегмент премиальных внедорожников и электрокаров также демонстрирует заметную коррекцию стоимости. В компании "Рольф" подтвердили, что при оплате наличными цена на Exeed VX снижается с 5,5 до 4 миллионов рублей. Любители экологичного транспорта могут воспользоваться сочетанием государственных субсидий и скидок: кроссовер Evolute I-Space теперь доступен за 2,59 млн вместо прежних 3,79 млн рублей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Садоводство, цветоводство
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Арктические исполины всплыли на берег: таяние льда выявило древнее скопление костей в Земле Франца-Иосифа
Наука и техника
Арктические исполины всплыли на берег: таяние льда выявило древнее скопление костей в Земле Франца-Иосифа
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Домашние животные
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Популярное
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году

Разбираем, как в 2026 году выстроить отношения с налоговой: переводы на карты, новые вычеты и льготы, риски самозанятости, аренды и бизнеса, а также что делать, чтобы избежать штрафов и блокировок.

Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Среднерусская пчела уходит — замена может изменить урожаи навсегда
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
От вечной мерзлоты до субтропиков: что на самом деле ждёт нас через полвека Сергей Ивaнов Апрельский штурм: глобалисты готовят свержение самого неудобного политика Европы Любовь Степушова Седан, купе, универсал: привычные названия скрывают тайны эпохи конных экипажей Сергей Милешкин
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Нефть обходит украинский заслон: Венгрия через MOL берет контроль над сербской нефтянкой NIS
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Последние материалы
Белые гиганты выбирают Подмосковье: почему их становится больше именно сейчас
Древний враг сдаёт позиции: четыре месяца терапии против туберкулёза оказались эффективнее шести
Пилюля по цене леденца: у настоящих препаратов есть то, чего боится подделка
Telegram на грани запрета: какие юридические последствия возможны для пользователей
Участок холодный, а картошка спешит: эта хитрость с рассадой всех удивит
Дневной сон оказался мощным усилителем памяти: секрет кроется в одном неприметном условии
Европа меняет флаги на пули: экономика ЕС переходит на военные рельсы ради затяжной битвы
Швейцарский ультиматум: дочка Лукойла начала юридическую атаку на Болгарию из-за захвата НПЗ
Свет отключат, даже если вы ни в чем не виноваты: скрытый риск при покупке квартиры
Кислый удар по организму: эти драже превращают привычный завтрак в пытку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.