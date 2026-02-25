Город ставит точку на беспорядочном движении: курьеров Казани ждёт новая дисциплина

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

В Казани вводят новые правила для курьеров на электровелосипедах и электросамокатах, чтобы минимизировать риски столкновений в плотном городском потоке. Физика здесь неумолима: даже на скоростях 20-25 км/ч масса транспортного средства усиливает импульс удара, повышая травмоопасность для пешеходов и самих доставщиков. Мэр Ильсур Метшин подчеркнул необходимость регулирования в зонах высокой пешеходной плотности, таких как центральные улицы, скверы и парки.

Курьер
Фото: unsplash.com by Árpád Czapp is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Курьер

Зоны замедления и рейтинг нарушителей

Предлагается создать специальные зоны, где электротранспорт автоматически снижает скорость или требует пешего сопровождения, аналогично системам на прокатных самокатах. В Казани действует 4 тысячи курьеров, и с конца января по середину февраля зафиксировано свыше 100 нарушений ПДД — в основном проезд по зонам для пешеходов у пунктов выдачи заказов. Городские власти совместно с сервисами доставки внедрят рейтинг курьеров на основе нарушений и жалоб, что послужит основой для их отстранения.

"Курьеры активно передвигаются по всему городу, есть случаи наезда на пешеходов и других ДТП с их участием. С учетом динамики развития служб доставки и востребованности этой услуги у казанцев, пришло время отрегулировать правила для передвижения курьеров, особенно в местах высокого пешеходного трафика. Это важно для повышения безопасности и пешеходов, и самих курьеров", — заявил Метшин.

Опыт с самокатами и планы на весну

Вспомним опыт с электросамокатами: запрет парковки в центре Казани от "Казань-Арены" до Кремлевской набережной резко сократил ДТП, подтвердив эффективность ограничений в антропогенно перегруженных пространствах. Серьезный инцидент 23 января на улицах Копылова и Побежимова — курьер на красный свет под колеса авто — ускорил меры. Все изменения, включая штрафы, закрепят весной соглашением с ГИБДД по Татарстану. Об этом сообщает inkazan.ru.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
