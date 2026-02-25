Когда ГАЗ ревёт как SRT: уникальный свап-проект выходит на продажу и ломает шаблоны

Уникальная ГАЗ 31105 2007 года с мощным тюнингом вышла на рынок Чебоксар. Эта Волга прошла глубокую модернизацию, сохранив советский кузов, но обретя американскую динамику и немецкую надежность. Пробег составляет 95 тысяч километров, а цена — 1 миллион рублей.

Фото: 110km.ru by drom.ru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ГАЗ 31105 2007 года

Сердце проекта: турбомотор Dodge и трансмиссия Mercedes

Под капотом установлен 2,4-литровый турбированный двигатель TD04LR от Dodge Neon SRT4 и Chrysler PT Cruiser GT, ввезенный из Японии и настроенный на 264 л. с. при 4000 об/мин с крутящим моментом 477 Нм после чип-тюнинга. Вместо родной коробки — 6-ступенчатая механика от Mercedes-Benz W204 с кастомным маховиком, переходной пластиной и сцеплением от Sprinter. Задняя ось усилена главной парой 3.58, самоблоком ДАК-5, трекшенбарами и шестилистовыми рессорами.

Безопасность и комфорт на высоте

Тормозная система апгрейжена: спереди суппорты Honda Elysion с дисками 296 мм, сзади — от Ford Focus, с цилиндром и усилителем от Subaru. Подвеска получила полиуретановые сайлентблоки, рулевые тяги Mercedes, стойки Volvo и амортизаторы HOLA. Выхлоп — нержавеющий прямоток с катализатором Евро-3.

Салон утеплен шумовиброизоляцией, оснащен сиденьями Chrysler PT Cruiser, перешитым диваном и аудиосистемой с сабвуфером; свет — би-ксенон. Два комплекта колес: 18" лето и 17" SKAD зима. Все доработки, включая свап, легально внесены в ПТС, что гарантирует отсутствие проблем с ГИБДД,, сообщает 110km.ru.