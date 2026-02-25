Рывки при разгоне автомобиля: игнорирование этого сигнала обходится слишком дорого

Причинами рывков при разгоне автомобиля может быть некачественное топливо, неисправности сцепления, ошибки в датчиках двигателя или проблемы с коробкой передач, а игнорирование этих симптомов способно привести к дорогостоящему ремонту. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Фото: Pravda.Ru by Ксения Евдокимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переключение передач в механике

По словам эксперта, некачественное топливо нарушает процесс воспламенения топливно-воздушной смеси, что становится самой распространенной причиной рывков. Неисправности сцепления проявляются в виде пробуксовки под нагрузкой или неполного отжима. Ошибки в электронных датчиках приводят к неправильному формированию смеси, а автоматические трансмиссии могут дергаться при переключениях под нагрузкой.

"Самое распространенное — это некачественное топливо, из-за которого нарушается воспламенение топливно-воздушной смеси, что и приводит к рывкам. Также причиной могут стать неисправности сцепления, например, когда оно пробуксовывает под нагрузкой или не до конца отжимается. Проблема бывает и в электронике — ошибки в датчиках управления двигателем, из-за которых смесь формируется неправильно. Если в автомобиле установлена автоматическая или роботизированная коробка, она может дергаться при переключениях под нагрузкой, и водители нередко воспринимают это как рывки при разгоне", — пояснил специалист.

Он отметил, что игнорирование этих признаков способно привести к серьезным поломкам. Некачественное топливо может вызвать повреждение двигателя, ремонт которого обойдется в разы дороже, чем замена топлива. Неисправная коробка передач со временем выйдет из строя полностью, а ее восстановление или замена потребует серьезных финансовых вложений.

При продолжительных рывках Ладушкин рекомендует обращаться в сервис для диагностики, поскольку своевременное выявление проблемы позволяет избежать затрат на капитальный ремонт.