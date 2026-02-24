Экспресс-метод добрался до дорог России: водителей ждет новая процедура освидетельствования

Внедрение тест-полосок для проверки водителей на наркотики поможет разгрузить наркологические диспансеры, однако возможны ситуации, когда экспресс-тест ничего не покажет, но при освидетельствовании по анализу мочи следы употребления обнаружат. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Александр Бурцев.

Ранее МВД опубликовало проект поправок к правилам освидетельствования водителей. Ведомство планирует ввести в правовое поле новые приборы, определяющие в выдохе следы этанола, а по слюне — следы наркотиков.

Бурцев пояснил, что использование тест-полосок на дорогах позволит проводить предварительную проверку водителей на месте остановки. По его мнению, это поможет снизить нагрузку на медицинские учреждения, как это уже произошло с алкотестерами.

"Когда в 2008 году инспекторам разрешили проводить освидетельствование на алкоголь на месте остановки, количество водителей, которых везли в наркологические диспансеры, резко сократилось. Через несколько лет доля направляемых на медицинское освидетельствование составляла всего пять-семь процентов. Остальные соглашались с результатами алкотестера на дороге. Думаю, с тест-полосками будет примерно так же", — пояснил специалист.

По словам Бурцева, при внедрении экспресс-тестов важно учитывать особенности российской системы освидетельствования. В отличие от ряда зарубежных стран, где окончательный анализ проводят по крови, в России заключение выносят на основании исследования мочи, что создает риск расхождения результатов.

"Если наркотик находится в крови, мы можем говорить об опьянении. Если он уже вышел из крови и накапливается в моче, это факт употребления в прошлом, и опьянения у водителя может уже не быть. Тем не менее, если в моче находят наркотик, водителя могут лишить прав. Тест-полоски ориентированы на выявление веществ в крови, а не в моче. Возможна ситуация: полоска показала отрицательный результат, но при освидетельствовании по моче следы обнаружат", — отметил нарколог.

Бурцев подчеркнул, что предусмотренная в проекте поправок видеофиксация процедуры тестирования гарантирует прозрачность и защищает права всех участников. По его словам, наличие видеозаписи позволит избежать спорных ситуаций и станет весомым доказательством в случае судебных разбирательств. Он напомнил, что аналогичный подход уже давно и успешно применяется при освидетельствовании водителей на состояние алкогольного опьянения.