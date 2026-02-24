Мотор вдруг стал прожорливым: под капотом запускается процесс, ведущий к поломке

Внезапный рост топливного аппетита автомобиля — это не только удар по бюджету, но и важный биометрический сигнал "организма" машины о скрытых патологиях. Когда показатели на бортовом компьютере начинают пугающе расти без привязки к климатическим факторам, причину следует искать в нарушении биохимии сгорания топливовоздушной смеси. За привычным "жором" бензина могут скрываться деструктивные процессы, способные привести к дорогостоящему ремонту силового агрегата.

Фото: Desiggned by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поломка авто

По словам автоэксперта Максима Ракитина первичным звеном в цепочке энергообмена выступают свечи зажигания, некорректная работа которых становится катализатором перерасхода. Из-за износа электродов или скопления нагара искра теряет свою интенсивность, в результате чего углеводородное топливо детонирует не полностью и буквально выбрасывается в выхлопную систему. Согласно заявлению Ракитина, диагностику стоит начинать именно с проверки свечей, поскольку их замену водитель способен произвести самостоятельно, восстановив тем самым базовую эффективность работы цилиндров.

Однако корень проблемы может уходить глубже в архитектуру топливного контура, захватывая форсунки инжектора и систему фильтрации. Специалист подчеркивает, что забитые распылители искажают факел распыла, превращая мелкодисперсное облако в тяжелые капли, которые не способны эффективно окисляться кислородом. По словам автоэксперта, использование сомнительных присадок из масс-маркета напоминает лотерею с непредсказуемым финалом, так как агрессивный химический состав таких средств может окончательно вывести из строя прецизионные узлы системы. Об этом сообщает "За рулем".

Если "метаболизм" двигателя нарушен настолько, что к высокому расходу добавляются вибрации и нестабильные обороты, эксперт рекомендует немедленно обратиться к профессиональной диагностике. Спикер акцентировал внимание на том, что самостоятельное вмешательство в топливную магистраль крайне рискованно и малоэффективно по сравнению со стендовой очисткой. Ракитин резюмировал:

Разборка топливной системы — штука довольно хитрая и сложная, поэтому самому лучше туда не лезть.

Комплексная проверка качества горючего и пропускной способности фильтров в сервисных условиях остается единственным надежным способом вернуть автомобилю заводские параметры экономичности.