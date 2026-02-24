Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Евролидеры прибыли в Киев: переговорный процесс рискует получить новый поворот
Врачи не спешат назначать БАДы: два ключевых нюанса подрывают доверие к добавкам
Верховный суд США обрушил тарифную стратегию: финансовые расчеты Белого дома рушатся
Лондон обещает контингент, но воевать не хочет: что скрывается за заявлениями о войсках на Украине
В Госдуме ответили на заявление Зеленского о завершении конфликта
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Символ веры на линии огня: казаки воздвигли Поклонный крест в память о братьях-героях
Эти автомобили выдерживают годы пробега: топ моделей, которые не боятся старости
Пчёлы в роли диверсантов: пасеки расплачиваются за моду на заморские породы

Седаны сдают позиции без боя: кроссоверы переносят автопарк в новую эпоху

Авто

В 2026 году российский автомобильный рынок демонстрирует тектонический сдвиг: классические седаны стремительно теряют позиции, уступая место сегменту SUV. Согласно актуальным данным, три четверти всех реализуемых в стране машин теперь относятся к категории кроссоверов, что обусловлено их адаптивностью к сложным климатическим условиям и специфике дорожного покрытия. Современные водители отдают предпочтение высокой посадке и улучшенной обзорности, которые обеспечивают психологический комфорт и превентивную безопасность в плотном городском трафике.

Exeed VX
Фото: commons.wikimedia.org by Anonymousfox36, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Exeed VX

Несмотря на тотальное доминирование SUV, эксперты призывают прагматично оценивать технические нюансы эксплуатации крупных моделей в урбанистической среде. Габаритные автомобили нередко сталкиваются с дефицитом парковочного пространства, а их снаряженная масса неизбежно ведет к повышенному расходу топлива в сравнении с легковым сегментом. Многие бюджетные версии кроссоверов оснащаются лишь передним приводом, что фактически уравнивает их возможности на бездорожье с обычными седанами.

Функциональность интерьера современных кроссоверов часто становится предметом маркетинговых дискуссий, так как высокий дорожный просвет может "красть" полезный объем багажного отделения. Тем не менее, возможности трансформации салона и наличие версий с тремя рядами кресел делают такие модели, как Exeed VX или Tenet T4, фаворитами среди семейных покупателей. На российском рынке в начале 2026 года наблюдается устойчивый интерес к гибридным и электрическим силовым установкам, позволяющим оптимизировать эксплуатационные расходы, хотя эффективность батарей в зимний период остается фактором риска. Об этом сообщает 110 km. ru.

При выборе оптимального SUV специалисты рекомендуют фокусироваться не на эстетических трендах, а на стоимости владения и ликвидности конкретной модификации на вторичном рынке. В условиях динамичного ценообразования важно учитывать не только тип двигателя, но и доступность систем пассивной безопасности и специфику технического обслуживания выбранного бренда. Перед принятием финального решения критически важно объективно оценить реальную потребность в полном приводе, ведь, по заключению экспертов, его наличие ощутимо удорожает содержание транспортного средства.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Домашние животные
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Садоводство, цветоводство
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Популярное
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары

Миниатюрная кошка из Сахары удивляет ученых умением лаять как собака и способностью передвигаться по раскаленному песку абсолютно бесшумно.

Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Японское чудо в огороде: соседи будут завидовать вашей клумбе до заморозков
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал Любовь Степушова Роторы, змеи и крылья: новые паруса превращают суда в гибриды будущего Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Хватит жить в тесном склепе: этот способ хранения вещей сделает спальню вдвое больше
Эти автомобили выдерживают годы пробега: топ моделей, которые не боятся старости
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Последние материалы
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал
Винтаж без пыли и нафталина: эти акценты подружат ретро и технологии
Евролидеры прибыли в Киев: переговорный процесс рискует получить новый поворот
Врачи не спешат назначать БАДы: два ключевых нюанса подрывают доверие к добавкам
Чистота волос до скрипа оборачивается зудом: дело не только в шампуне
Верховный суд США обрушил тарифную стратегию: финансовые расчеты Белого дома рушатся
Лондон обещает контингент, но воевать не хочет: что скрывается за заявлениями о войсках на Украине
В Госдуме ответили на заявление Зеленского о завершении конфликта
Белый цвет уходит на покой: эти кроссовки стали новой манией и главным акцентом года
Россия может отправить танкеры на Кубу — мир затаил дыхание: будет ли новый Карибский кризис
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.