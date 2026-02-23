Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пчёлы в роли диверсантов: пасеки расплачиваются за моду на заморские породы
Вчера открылись масленичные гулянья в городском манеже, устраиваемые попечительством о народной трезвости... — писала газета Русский листок 23 февраля 1903 года
Российские ульи гудят по-иностранному: сладкая зависимость может больно ударить
Россия взлетает в мировом яйцепроме: цифры, которые ставят нас в одну лигу с гигантами
Прощёное воскресенье включает режим перезагрузки: один шаг решает, с каким сердцем войти в Великий пост
Среднерусская пчела теряет суровый характер: опасная примесь оставляет ульи без будущего
Ловушка пассивных денег: почему привычные депозиты могут обернуться потерей реальной выгоды
Разгром начался по команде вице-консула. В зрительный зал было брошено несколько флаконов с вонючей жидкостью... — писала газета Известия 22 февраля 1937 года
Вселенная расширяется быстрее света: за горизонтом нашли зону без времени и материи

Эти автомобили выдерживают годы пробега: ТОП моделей, которые не боятся старости

Авто

Гибридные автомобили на вторичном рынке всё чаще рассматриваются как компромисс между экономичностью и ресурсом. При этом далеко не каждая модель способна сохранить надёжность спустя годы эксплуатации.

Toyota Crown
Фото: Own work by OWS Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Toyota Crown

Эксперты оценивали автомобили по стобалльной шкале, учитывая совокупность показателей надёжности и отзывов владельцев. В итоговый список вошли десять моделей разных классов — от бизнес-седанов до спортивных купе.

Лидер рейтинга — Lexus ES 300h

Самым надёжным гибридом последних лет признан Lexus ES 300h 2017 года выпуска. Модель получила 96 баллов из 100 — один из самых высоких результатов в исследовании. Владельцы в целом подтверждают статус автомобиля, отмечая его стабильную работу и долговечность.

При этом полностью безупречной модель назвать нельзя. Иногда пользователи упоминают мелкие сбои в мультимедийной системе и другой электронике, однако серьёзных системных проблем за автомобилем не зафиксировано.

Toyota укрепляет позиции

Второе место заняла Toyota Camry Hybrid 2014 модельного года с результатом 92 балла. Помимо редких поломок, модель демонстрирует устойчивость на вторичном рынке: её стоимость снижается медленно. Это делает автомобиль привлекательным не только с точки зрения эксплуатации, но и с позиции дальнейшей перепродажи.

Третью строчку разделила Toyota Avalon Hybrid 2021 года, также набравшая 92 балла. Несмотря на то что в 2023 году её сменила новая Toyota Crown, Avalon успела зарекомендовать себя как тихий, экономичный и надёжный седан. Об этом сообщает За рулём со ссылкой на рейтинг, подготовленный аналитической компанией iSeeCars, где названы самые долговечные гибриды с пробегом.

Спорткары и ветераны списка

В дальнейших позициях рейтинга представлены более современные и мощные гибриды. Porsche 911 GTS T-Hybrid 2025 года получил 91 балл, подтвердив, что спортивная модель может сочетать динамику и надёжность. С 90 баллами следом идёт Buick LaCrosse 2019 года с мягкой гибридной системой eAssist.

Оценку в 89 баллов получили сразу несколько моделей: Hyundai Sonata Hybrid 2019 года, Lincoln MKZ Hybrid 2019 года, Lexus GS 450h 2015 года и Toyota Prius 2009 года. Последний остаётся одним из самых узнаваемых гибридов на рынке и продолжает пользоваться спросом даже спустя годы. Замыкает десятку BMW 540i 2022 года с результатом 88 баллов.

Таким образом, рейтинг показывает, что долговечность гибридных автомобилей не ограничивается одним брендом или классом. На вторичном рынке можно найти как проверенные временем модели, так и современные версии с высоким уровнем надёжности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Садоводство, цветоводство
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Российские ульи гудят по-иностранному: сладкая зависимость может больно ударить
Точка зрения
Российские ульи гудят по-иностранному: сладкая зависимость может больно ударить
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Садоводство, цветоводство
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Популярное
Пурпурное пламя на грядке: растение, которое цветёт до морозов и не просит ухода

Узнайте, как вырастить гелихризум Пурпуреум, который не боится засухи и сохраняет яркость годами. Рассказываем о тонкостях посева и защите от серой гнили.

Пурпурное пламя на грядке: растение, которое цветёт до морозов и не просит ухода
Лёд накрыл Антарктиду в один исторический миг: в недрах нашли след загадочной силы
Лёд накрыл Антарктиду в один исторический миг: в недрах нашли след загадочной силы
Ягоды с вишню и вкус, как в детстве: сорта смородины, которые переписывают правила сада
Ловушка пассивных денег: почему привычные депозиты могут обернуться потерей реальной выгоды
Авто за победы, страдания — за владение: правда о машинах звёзд СССР Сергей Милешкин Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Бетон становится крепким: добавка из СССР превращает обычный цемент в вечный монолит
Российские ульи гудят по-иностранному: сладкая зависимость может больно ударить
Экономический щит для России: Трамп лишился права на ввод вторичных санкций за нефть
Экономический щит для России: Трамп лишился права на ввод вторичных санкций за нефть
Последние материалы
Тесто как в лучших ресторанах: хитрость, о которой забывают даже опытные хозяйки
Эти автомобили выдерживают годы пробега: ТОП моделей, которые не боятся старости
Усталость не падает с неба — её диктует дефицит: какой овощ возвращает телу бодрость
Призраки из пустоты: древние эллиптические гиганты раскрыли истинный возраст космоса
Огненный окрас оказался не случайным: редкая аномалия ломает правила природы
Хит продаж — не гарантия надёжности: какие дорогие кроссоверы ломаются чаще других
Пузырьки рождаются в огне: секретный ингредиент делает тесто тонким и звенящим
Телефон держим близко, свет экономим зря: ошибка, которая ведет к падению зрения
Кондиционер на грани взрыва: почему вентилятор молчит, а салон медленно закипает
Стеклянный хруст за две минуты: температурный шок превращает лук в нежную закуску
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.