Эти автомобили выдерживают годы пробега: ТОП моделей, которые не боятся старости

Гибридные автомобили на вторичном рынке всё чаще рассматриваются как компромисс между экономичностью и ресурсом. При этом далеко не каждая модель способна сохранить надёжность спустя годы эксплуатации.

Фото: Own work by OWS Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Toyota Crown

Эксперты оценивали автомобили по стобалльной шкале, учитывая совокупность показателей надёжности и отзывов владельцев. В итоговый список вошли десять моделей разных классов — от бизнес-седанов до спортивных купе.

Лидер рейтинга — Lexus ES 300h

Самым надёжным гибридом последних лет признан Lexus ES 300h 2017 года выпуска. Модель получила 96 баллов из 100 — один из самых высоких результатов в исследовании. Владельцы в целом подтверждают статус автомобиля, отмечая его стабильную работу и долговечность.

При этом полностью безупречной модель назвать нельзя. Иногда пользователи упоминают мелкие сбои в мультимедийной системе и другой электронике, однако серьёзных системных проблем за автомобилем не зафиксировано.

Toyota укрепляет позиции

Второе место заняла Toyota Camry Hybrid 2014 модельного года с результатом 92 балла. Помимо редких поломок, модель демонстрирует устойчивость на вторичном рынке: её стоимость снижается медленно. Это делает автомобиль привлекательным не только с точки зрения эксплуатации, но и с позиции дальнейшей перепродажи.

Третью строчку разделила Toyota Avalon Hybrid 2021 года, также набравшая 92 балла. Несмотря на то что в 2023 году её сменила новая Toyota Crown, Avalon успела зарекомендовать себя как тихий, экономичный и надёжный седан. Об этом сообщает За рулём со ссылкой на рейтинг, подготовленный аналитической компанией iSeeCars, где названы самые долговечные гибриды с пробегом.

Спорткары и ветераны списка

В дальнейших позициях рейтинга представлены более современные и мощные гибриды. Porsche 911 GTS T-Hybrid 2025 года получил 91 балл, подтвердив, что спортивная модель может сочетать динамику и надёжность. С 90 баллами следом идёт Buick LaCrosse 2019 года с мягкой гибридной системой eAssist.

Оценку в 89 баллов получили сразу несколько моделей: Hyundai Sonata Hybrid 2019 года, Lincoln MKZ Hybrid 2019 года, Lexus GS 450h 2015 года и Toyota Prius 2009 года. Последний остаётся одним из самых узнаваемых гибридов на рынке и продолжает пользоваться спросом даже спустя годы. Замыкает десятку BMW 540i 2022 года с результатом 88 баллов.

Таким образом, рейтинг показывает, что долговечность гибридных автомобилей не ограничивается одним брендом или классом. На вторичном рынке можно найти как проверенные временем модели, так и современные версии с высоким уровнем надёжности.