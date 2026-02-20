Редкость уровня музейной: в продаже появился авто, вызывающий ажиотаж по всей стране

Классические американские купе 1960-х годов на российском рынке появляются нечасто, а экземпляры с подтверждённой историей и оригинальным пробегом — ещё реже.

Фото: 110km.ru by drom.ru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Pontiac Bonneville 1964 года

Автомобиль выставлен на торги по цене 7,2 млн рублей. Речь идёт о купе четвёртого поколения, прошедшем третий рестайлинг. Машина привлекает внимание не только возрастом, но и состоянием: заявленный пробег составляет 74 000 километров, при этом на российских дорогах она не эксплуатировалась.

Редкий V8 и заводская аутентичность

Под капотом установлен бензиновый двигатель V8 объёмом 6,4 литра мощностью 303 лошадиные силы. В паре с ним работает автоматическая коробка передач, привод — задний. Такая конфигурация полностью соответствует духу эпохи и делает управление максимально приближённым к оригинальному стилю вождения 1960-х годов.

Кузов окрашен в насыщенный красный цвет. По информации продавца, металл находится в отличном состоянии: отсутствуют следы коррозии или гнили, что для автомобиля такого возраста считается редкостью. Вся ходовая часть полностью перебрана, установлен новый карбюратор, а приборная панель работает корректно.

Техническое состояние и документы

Сообщается, что автомобиль прошёл полное техническое обслуживание и готов к эксплуатации. Это важный фактор для потенциальных владельцев, которые рассматривают покупку не только как инвестицию, но и как возможность участия в выставках и тематических мероприятиях.

Pontiac растаможен, на него оформлен электронный ПТС, и он готов к постановке на учёт в ГИБДД. Юридическая прозрачность упрощает процесс оформления и избавляет будущего собственника от дополнительных процедур. Об этом сообщает 110km.ru

Коллекционная ценность

Дополнительную значимость автомобилю придаёт участие в международном клубе PONTIAC-OAKLAND CLUB INT. Подобные детали повышают интерес со стороны коллекционеров, для которых важна не только техническая исправность, но и клубная история.

Появление такого Pontiac Bonneville на российском рынке воспринимается как заметное событие в сегменте классических автомобилей. Спрос на редкие и хорошо сохранившиеся модели продолжает расти, а предложения подобного уровня встречаются нечасто.