Заправляете больше, проезжаете меньше: под капотом зреет поломка, которую лучше не игнорировать

Авто

Повышенный расход топлива может быть связан с неисправностями свечей зажигания, форсунок, топливного насоса или фильтра, а также с использованием топлива ненадлежащего качества. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автомобильный эксперт, главный редактор сетевого издания Quto.Ru Максим Ракитин.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by Marek Studzinski is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

По словам специалиста, в холодное время года рост расхода топлива часто объясняется длительными прогревами двигателя. Однако если показатель увеличивается без очевидных причин, это может свидетельствовать о технических неисправностях — от проблем со свечами зажигания до сбоев в работе топливной системы.

"Расход топлива может увеличиться из-за того, что в холодную погоду автомобиль часто прогревают. Также причиной может быть неисправность топливной системы, инжектора или карбюратора, если он установлен. Отдельно стоит обратить внимание на свечи зажигания: если они работают неэффективно, топливо в цилиндрах сгорает хуже, и его расход заметно возрастает", — пояснил Ракитин.

Автоэксперт отметил, что начинать диагностику стоит с простого — проверки свечей. Их можно самостоятельно выкрутить и оценить состояние, при необходимости заменить. Однако вмешательство в топливную систему без специальных знаний он не рекомендует.

"Я бы не советовал чинить самостоятельно ничего, кроме свечей. Различные средства для очистки инжекторов и другие химические составы, которые продаются в интернете или автомагазинах, могут дать кратковременный эффект, но их состав и последствия применения неизвестны. Топливная система промывается целиком — от бака до форсунок, и неправильные действия могут не помочь, а навредить", — подчеркнул он.

Ракитин добавил, что при игнорировании проблемы двигатель со временем может начать работать с перебоями: появятся пропуски зажигания, снизится мощность, усилится вибрация. Если расход топлива растет без прогревов и длительных стоянок, он рекомендует обращаться в автосервис для комплексной диагностики — специалисты проверят состояние свечей зажигания, качество топлива, фильтр топливного насоса, а также топливопроводы и форсунки.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
