Зимнее утро в суде: как чистка стекла может закончиться лишением прав и экспертизой

Резкий запах "незамерзайки" в морозное утро нередко пугает водителей больше, чем гололед. В автомобильной среде давно ходит миф: стоит интенсивно воспользоваться стеклоомывателем — и алкотестер покажет опьянение.

Фото: flickr.com by KOMUnews, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алкотестер

Может ли алкотестер среагировать на пары

Автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил, что опасения не имеют под собой технических оснований. Даже если в салоне ощущается сильный запах изопропилового спирта, концентрация его паров в воздухе несоизмерима с показателями выдоха человека, употребившего алкоголь.

"Шансов никаких нет. Там в незамерзайке, конечно, есть спирт этиловый или метиловый. Но чтобы потом в дыхании человека обнаружить эти пары, это невозможно технически. Пары можно обнаружить, если, например, человек только что выпил литр кваса. Это действительно показывает, и то буквально первые 20 минут", — рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

Он подчеркнул, что современные приборы ГИБДД используют электрохимические сенсоры, анализирующие так называемый альвеолярный воздух — пробу из нижних отделов легких. Пары из салона не способны накопиться там в концентрации, необходимой для фиксации этанола.

Норма в 0,16 мг и правовой порог

Российское законодательство устанавливает порог в 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Этот показатель учитывает возможные погрешности приборов и естественный фон, возникающий после употребления кефира, кваса или использования спиртосодержащих средств.

Чтобы превысить установленный уровень исключительно из-за паров омывающей жидкости, водителю пришлось бы находиться в замкнутом пространстве с концентратом длительное время. В реальных условиях эксплуатации автомобиля такой сценарий невозможен.

При этом резкий запах химии в салоне действительно может привлечь внимание инспектора. В такой ситуации важно сохранять спокойствие и корректно объяснить происхождение запаха. Об этом сообщает NewsInfo.

Если прибор показал положительный результат

Автоюрист Андрей Чернов обращает внимание на процессуальные нюансы освидетельствования. По его словам, при несогласии с результатом необходимо зафиксировать свои возражения в протоколе и требовать направления на медицинское освидетельствование.

"Если алкотестер показал положительный результат, а вы уверены, что виной тому незамерзайка или продукты, обязательно требуйте внесения ваших возражений в протокол. Помните, что у вас есть законное право на медицинское освидетельствование в специализированном учреждении. Ошибка прибора на дороге — вещь редкая, но возможная из-за нарушения регламента использования мундштука или калибровки. Ваша подпись в акте согласия с результатом — это часто приговор для водительского удостоверения", — отметил автоюрист Андрей Чернов.

Специалисты советуют обращать внимание на поверку прибора и вскрытие мундштука при водителе. Если проверка вызывает сомнения, повторный замер или медицинская экспертиза позволяют исключить влияние технических жидкостей и подтвердить отсутствие алкоголя в организме.

Таким образом, миф о "пьяных парах" из бачка стеклоомывателя не подтверждается ни технически, ни юридически.