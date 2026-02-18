Утильсбор перепишут, но не для всех: кому разрешат ввозить авто по старым условиям

Импортеры автомобилей из стран ЕАЭС, которые сразу указывают реальную таможенную стоимость машины, не почувствуют негативных последствий от планируемого изменения расчета утилизационного сбора. В Минпромторге подчеркнули, что нововведения направлены не на повышение платежей, а на устранение схем, позволяющих искусственно снижать сумму обязательных взносов.

Кого не затронут изменения в утильсборе

Пресс-служба Минпромторга пояснила, что новая схема расчета не создаст проблем для тех участников рынка, которые работают прозрачно. По словам представителей министерства, если в сопроводительных документах изначально указывается достоверная таможенная стоимость транспортного средства, то никаких дополнительных расходов импортеры не понесут.

При этом Минпромторг предложил пересмотреть порядок расчета утилизационного сбора для машин, которые поступают в Россию через страны Евразийского экономического союза. Цель изменений — привести систему к единым правилам и устранить различия в подходах к уплате сбора для автомобилей из разных государств союза.

В Минпромторге отдельно подчеркнули, что базовый принцип начисления утильсбора сохраняется. Нововведения не приведут к увеличению коэффициентов или к росту общей суммы сбора, а направлены исключительно на унификацию порядка расчета.

Почему Минпромторг решил менять систему

В министерстве указали на распространенную практику, когда при ввозе автомобилей через страны ЕАЭС таможенная стоимость транспортных средств существенно занижается. Это позволяет уменьшать размер обязательных платежей, что создает неравные условия для добросовестных участников рынка.

Кроме того, Минпромторг зафиксировал случаи использования схем, при которых автомобили оформляются не через стандартную таможенную декларацию, а с применением таможенного приходного ордера. Такой подход также позволяет снизить сумму платежей и обходить полноценный контроль.

В связи с этим ведомство выступило с инициативой внедрить унифицированную формулу расчета утильсбора. Она должна закрыть возможности для манипуляций и сделать начисление обязательных платежей более прозрачным. Об этом сообщает 56orb.ru.

Унифицированный механизм уже применяют для юрлиц

В Минпромторге отметили, что аналогичный порядок уже действует для автомобилей, которые ввозятся в страны ЕАЭС юридическими лицами. Этот механизм считается эффективным, поскольку снижает вероятность злоупотреблений и выравнивает условия для импортеров.

Теперь министерство предлагает распространить эту систему и на автомобили, которые ввозятся физическими лицами. По замыслу ведомства, это позволит устранить существующие лазейки и обеспечить единый подход к расчету утильсбора вне зависимости от того, кто именно импортирует транспортное средство.

Таким образом, изменения в расчете сбора в первую очередь направлены на борьбу с серыми схемами, а не на увеличение финансовой нагрузки на рынок.