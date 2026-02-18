Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От бассейна до моста: почему проекты по концессии не доходят до финиша
Конец эпохи потребления: почему люди массово прячут деньги в банки и на чем экономят
Иллюзия контроля над весом: сколько шагов на самом деле стоит один блин с маслом
Припаркался — лишился авто: в Татарстане готовят новые правила эвакуации
Синяки появляются сами собой: какие заболевания маскируются под безобидные кровоподтеки
Правильный ужин спасает фигуру: что съесть вечером, чтобы не набирать вес
Telegram кормит тысячи компаний: неочевидное последствие блокировки мессенджера
Переживания не дают покоя: почему мысли о проблемах становятся бесконечными
Астигматизм лишает взгляд фокуса: первые признаки нарушения зрения, которые многие игнорируют

Утильсбор перепишут, но не для всех: кому разрешат ввозить авто по старым условиям

Авто

Импортеры автомобилей из стран ЕАЭС, которые сразу указывают реальную таможенную стоимость машины, не почувствуют негативных последствий от планируемого изменения расчета утилизационного сбора. В Минпромторге подчеркнули, что нововведения направлены не на повышение платежей, а на устранение схем, позволяющих искусственно снижать сумму обязательных взносов.

Автомобили
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Автомобили

Кого не затронут изменения в утильсборе

Пресс-служба Минпромторга пояснила, что новая схема расчета не создаст проблем для тех участников рынка, которые работают прозрачно. По словам представителей министерства, если в сопроводительных документах изначально указывается достоверная таможенная стоимость транспортного средства, то никаких дополнительных расходов импортеры не понесут.

При этом Минпромторг предложил пересмотреть порядок расчета утилизационного сбора для машин, которые поступают в Россию через страны Евразийского экономического союза. Цель изменений — привести систему к единым правилам и устранить различия в подходах к уплате сбора для автомобилей из разных государств союза.

В Минпромторге отдельно подчеркнули, что базовый принцип начисления утильсбора сохраняется. Нововведения не приведут к увеличению коэффициентов или к росту общей суммы сбора, а направлены исключительно на унификацию порядка расчета.

Почему Минпромторг решил менять систему

В министерстве указали на распространенную практику, когда при ввозе автомобилей через страны ЕАЭС таможенная стоимость транспортных средств существенно занижается. Это позволяет уменьшать размер обязательных платежей, что создает неравные условия для добросовестных участников рынка.

Кроме того, Минпромторг зафиксировал случаи использования схем, при которых автомобили оформляются не через стандартную таможенную декларацию, а с применением таможенного приходного ордера. Такой подход также позволяет снизить сумму платежей и обходить полноценный контроль.

В связи с этим ведомство выступило с инициативой внедрить унифицированную формулу расчета утильсбора. Она должна закрыть возможности для манипуляций и сделать начисление обязательных платежей более прозрачным. Об этом сообщает 56orb.ru.

Унифицированный механизм уже применяют для юрлиц

В Минпромторге отметили, что аналогичный порядок уже действует для автомобилей, которые ввозятся в страны ЕАЭС юридическими лицами. Этот механизм считается эффективным, поскольку снижает вероятность злоупотреблений и выравнивает условия для импортеров.

Теперь министерство предлагает распространить эту систему и на автомобили, которые ввозятся физическими лицами. По замыслу ведомства, это позволит устранить существующие лазейки и обеспечить единый подход к расчету утильсбора вне зависимости от того, кто именно импортирует транспортное средство.

Таким образом, изменения в расчете сбора в первую очередь направлены на борьбу с серыми схемами, а не на увеличение финансовой нагрузки на рынок.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Садоводство, цветоводство
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Соседи будут молить о семенах: этот чудо-цветок превратит ваш участок в райский уголок
Садоводство, цветоводство
Соседи будут молить о семенах: этот чудо-цветок превратит ваш участок в райский уголок
Бессмертный император сада: этот цветок живёт десятилетиями без ухода
Садоводство, цветоводство
Бессмертный император сада: этот цветок живёт десятилетиями без ухода
Популярное
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето

Вербена гибридная — неприхотливый цветок для клумбы, который цветёт всё лето без сложного ухода и частых подкормок. Почему её выбирают дачники?

Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Три ложки в воду — и ведро ягод с куста: клубника идёт в наступление уже весной
Соседи будут молить о семенах: этот чудо-цветок превратит ваш участок в райский уголок
Попытки договориться с Трампом могут стать ошибкой: Россия потеряет контроль над нефтью и газом Любовь Степушова Где безопасно отдыхать на море летом 2026: честное сравнение Крыма, Кубани, Азова и Калининграда Александр Шторм Водородный восход: как белое топливо меняет энергетическую картину мира Сергей Ивaнов
Северная сестра киви: эта ягода не боится мороза и поражает вкусом
Бессмертный император сада: этот цветок живёт десятилетиями без ухода
Не томат, а пищевой конвейер : один куст кормит всю семью до самых заморозков
Не томат, а пищевой конвейер : один куст кормит всю семью до самых заморозков
Последние материалы
От бассейна до моста: почему проекты по концессии не доходят до финиша
Тестостерон падает в пропасть: эти привычки превращают сильного мужчину в выжатый лимон
В Германии предложили создать торговую НАТО для защиты от США
Конец эпохи потребления: почему люди массово прячут деньги в банки и на чем экономят
Иллюзия контроля над весом: сколько шагов на самом деле стоит один блин с маслом
Ночь — больше не пытка: что сделать вечером, чтобы уснуть быстрее
Припаркался — лишился авто: в Татарстане готовят новые правила эвакуации
Синяки появляются сами собой: какие заболевания маскируются под безобидные кровоподтеки
Один пакет вместо трёх счетов: как семьи резко снижают расходы на связь
Правильный ужин спасает фигуру: что съесть вечером, чтобы не набирать вес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.