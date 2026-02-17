Вторичный рынок перестает быть лотереей: простой способ выбрать надежное авто

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

При продаже автомобилей с пробегом недобросовестные владельцы чаще всего маскируют следы кузовного ремонта после аварий и скрывают факты несвоевременного технического обслуживания. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Фото: Pravda.Ru by Ксения Евдокимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Он объяснил, что на вторичном рынке чаще всего встречаются автомобили, пережившие кузовной ремонт после аварий. Основная проблема в том, что покупатели нередко не способны определить следы вмешательства — внешне машина может выглядеть идеально, но иметь серьезные скрытые дефекты.

"Машина ремонтируется после ДТП, даже если оно было серьезным, и владельцы стараются ее по-быстрому продать. Экономия на материалах, краске и технологии приводит к тому, что через три-четыре месяца, максимум полгода, кузов начинает ржаветь, несмотря на то, что автомобиль недавно был покрашен. Это самая распространенная проблема на вторичном рынке", — отметил Ладушкин.

Автоэксперт подчеркнул, что далеко не все покупатели способны заметить следы ремонта. Определить качество покраски и сборки без специальных знаний или оборудования практически невозможно, чем и пользуются недобросовестные продавцы.

"Кузовной ремонт — достаточно сложная для обывателя история, потому что обычный водитель не знает, как проводится технология восстановления. Даже минимальные следы могут указывать на то, что этот ремонт был выполнен некачественно. Помимо этого, продавцы нередко скрывают и другие проблемы автомобиля — например, несвоевременную замену масла, фильтров или деталей подвески. Кроме того, часто покупателю говорят, что машина недавно прошла техобслуживание, хотя на самом деле этого не происходило", — пояснил он.

Ладушкин подчеркнул, что перед покупкой подержанного автомобиля необходимо провести профессиональную диагностику, это позволяет избежать более серьезных затрат в будущем. Эксперт добавил, что альтернативой может стать обращение к специалистам, занимающимся подбором и оценкой машин, — в итоге это часто оказывается выгоднее, чем проверять каждый вариант самостоятельно.

"Перед покупкой автомобиль можно отогнать в автосервис и проверить его состояние. Оплачивает диагностику сам покупатель — это нормальная практика. Также можно обратиться к специалистам, которые занимаются подбором или оценкой машин. Если самостоятельно возить на проверку множество автомобилей, общие расходы будут такими же, как при заказе подбора под ключ, но при этом потратится гораздо больше времени", — заключил автоэксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
