Небольшая, но победа: сколько сэкономят водители на топливе в Омске

После резкого скачка цен в начале февраля омские водители впервые увидели снижение на табло автозаправок. По данным издания, в прайс-листах ряда сетей наметилась небольшая коррекция: экономия с каждого литра достигает 45 копеек, хотя ситуация различается в зависимости от оператора.

Фото: https://unsplash.com by Marek Studzinski is licensed under Free Заправочный пистолет в баке

Небольшая "оттепель" после ценового пика

Первая рабочая неделя месяца ознаменовалась ощутимым подорожанием бензина, дизеля и газа. По состоянию на 7 февраля практически все популярные марки топлива прибавили в цене по 10-20 копеек. Сейчас, судя по обновлённым ценникам, этот пик пройден, и часть сетей начала возвращать стоимость к более приемлемым значениям.

Заметнее всего корректировка проявилась на АЗС "Газпромнефть". Бензин А-92 подешевел на 5 копеек: теперь его продают по 59,08-59,80 рубля за литр вместо прежних 59,13-59,8 рубля. Более ощутимо изменилась цена на А-95 — снижение составило 45 копеек, и актуальный диапазон достиг 63,49-64,39 рубля за литр. Фирменный G-95 также предлагается дешевле — 64,79-65,69 рубля.

При этом высокооктановый G-100 сохранил прежнюю стоимость — 83,77-84,22 рубля за литр. Дизельное топливо на этих АЗС, напротив, подорожало примерно на 30 копеек и теперь стоит 76,44-76,96 рубля против прежних 76,14-76,96 рубля.

Газ стабилен, но не у всех

Наиболее стабильной остаётся ситуация с газовым топливом. Уже несколько недель подряд цена на компримированный природный газ и обычный природный газ не меняется. Литр обходится водителям в 29,8-30,14 рубля и 21,4-21,65 рубля соответственно.

Иная динамика наблюдается на автозаправках "Татнефти". Здесь бензин АИ-92 подорожал до 58,25-59,34 рубля за литр, тогда как ранее верхняя граница составляла 59,04 рубля. АИ-95 теперь стоит 62,5-63,94 рубля вместо прежних 62,5-63,64 рубля. Дизельное топливо прибавило 31 копейку и достигло 75,35-76,5 рубля за литр, тогда как фирменный "Танеко" сохранил цену на уровне 81,54 рубля.

Сети "Юнигаз" и "Топлайн" удержали прежние расценки. Однако даже без изменений часть топлива остаётся дорогой: А-98 на "красных" и "жёлтых" АЗС стоит 82,67 и 82,77 рубля соответственно. А-92 у "Юнигаза" предлагается по 59,32 рубля, у "Топлайна" — по 59,34-60,34 рубля.

Биржевые сигналы тревоги

Несмотря на локальное снижение розничных цен, оптовый рынок демонстрирует противоположную тенденцию. С 9 по 13 февраля средняя стоимость оптовых партий АИ-92 выросла на 6,9%, и тонна топлива превысила 62 тысячи рублей. АИ-95 за тот же период подорожал на 5,8%, превысив отметку в 63,5 тысячи рублей за тонну.

Подобные скачки на бирже фиксировались в последний раз в июле 2025 года. Это означает, что текущая ценовая "оттепель" на заправках может оказаться краткосрочной, а рост оптовых расценок способен вновь повлиять на стоимость топлива и, как следствие, на издержки перевозчиков. Об этом сообщает gorod55.ru.