Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спортзал превращается в риск для вен: привычные упражнения ускоряют развитие варикоза
Позвоночник сигналит задолго до диагноза: эти ощущения нельзя списывать на усталость
Мошенники знают о вас больше, чем вы думаете: откуда утекают данные и как это остановить
Таблетки для иммунитета покупают зря: защита организма строится совсем по другому принципу
Жидкое золото для интеллекта: этот напиток бодрит мозг лучше любого дорогого допинга
Вторичный рынок перестает быть лотереей: простой способ выбрать надежное авто
Попытка переворота в Киргизии? События вокруг выборов заставили заговорить о смене власти
Советский след и польские претензии: Варшава провоцирует новый виток конфликта с Россией
Судьбу Украины обсуждают без ЕС: что мешает Европе присоединиться к переговорам с Москвой

Небольшая, но победа: сколько сэкономят водители на топливе в Омске

Авто

После резкого скачка цен в начале февраля омские водители впервые увидели снижение на табло автозаправок. По данным издания, в прайс-листах ряда сетей наметилась небольшая коррекция: экономия с каждого литра достигает 45 копеек, хотя ситуация различается в зависимости от оператора.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by Marek Studzinski is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

Небольшая "оттепель" после ценового пика

Первая рабочая неделя месяца ознаменовалась ощутимым подорожанием бензина, дизеля и газа. По состоянию на 7 февраля практически все популярные марки топлива прибавили в цене по 10-20 копеек. Сейчас, судя по обновлённым ценникам, этот пик пройден, и часть сетей начала возвращать стоимость к более приемлемым значениям.

Заметнее всего корректировка проявилась на АЗС "Газпромнефть". Бензин А-92 подешевел на 5 копеек: теперь его продают по 59,08-59,80 рубля за литр вместо прежних 59,13-59,8 рубля. Более ощутимо изменилась цена на А-95 — снижение составило 45 копеек, и актуальный диапазон достиг 63,49-64,39 рубля за литр. Фирменный G-95 также предлагается дешевле — 64,79-65,69 рубля.

При этом высокооктановый G-100 сохранил прежнюю стоимость — 83,77-84,22 рубля за литр. Дизельное топливо на этих АЗС, напротив, подорожало примерно на 30 копеек и теперь стоит 76,44-76,96 рубля против прежних 76,14-76,96 рубля.

Газ стабилен, но не у всех

Наиболее стабильной остаётся ситуация с газовым топливом. Уже несколько недель подряд цена на компримированный природный газ и обычный природный газ не меняется. Литр обходится водителям в 29,8-30,14 рубля и 21,4-21,65 рубля соответственно.

Иная динамика наблюдается на автозаправках "Татнефти". Здесь бензин АИ-92 подорожал до 58,25-59,34 рубля за литр, тогда как ранее верхняя граница составляла 59,04 рубля. АИ-95 теперь стоит 62,5-63,94 рубля вместо прежних 62,5-63,64 рубля. Дизельное топливо прибавило 31 копейку и достигло 75,35-76,5 рубля за литр, тогда как фирменный "Танеко" сохранил цену на уровне 81,54 рубля.

Сети "Юнигаз" и "Топлайн" удержали прежние расценки. Однако даже без изменений часть топлива остаётся дорогой: А-98 на "красных" и "жёлтых" АЗС стоит 82,67 и 82,77 рубля соответственно. А-92 у "Юнигаза" предлагается по 59,32 рубля, у "Топлайна" — по 59,34-60,34 рубля.

Биржевые сигналы тревоги

Несмотря на локальное снижение розничных цен, оптовый рынок демонстрирует противоположную тенденцию. С 9 по 13 февраля средняя стоимость оптовых партий АИ-92 выросла на 6,9%, и тонна топлива превысила 62 тысячи рублей. АИ-95 за тот же период подорожал на 5,8%, превысив отметку в 63,5 тысячи рублей за тонну.

Подобные скачки на бирже фиксировались в последний раз в июле 2025 года. Это означает, что текущая ценовая "оттепель" на заправках может оказаться краткосрочной, а рост оптовых расценок способен вновь повлиять на стоимость топлива и, как следствие, на издержки перевозчиков. Об этом сообщает gorod55.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Недвижимость
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Ноги становятся крепче и стройнее: три упражнения для всех проблемных зон
Новости спорта
Ноги становятся крепче и стройнее: три упражнения для всех проблемных зон
Популярное
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето

Вербена гибридная — неприхотливый цветок для клумбы, который цветёт всё лето без сложного ухода и частых подкормок. Почему её выбирают дачники?

Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Огуречный взрыв: 5 гибридов-мутантов, которые завалят вас урожаем уже через 35 дней
Великое молчание: почему инопланетные сигналы могли достичь Земли, но остались незамеченными Александр Рощин Советская легенда без прикрас: чем Москвич-2140 разочаровывал владельцев Сергей Милешкин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова
Соседи будут молить о семенах: этот чудо-цветок превратит ваш участок в райский уголок
Подводный капкан на глубине: кто преследовал моряков там, где не выживет ни одно судно
Пионы раскрываются как короны: простые приёмы для пышных бутонов и роскошных шапок
Пионы раскрываются как короны: простые приёмы для пышных бутонов и роскошных шапок
Последние материалы
Стоите на месте, а тело молодеет: древний способ вернуть лёгкость ногам
Германия ищет СПГ в Аргентине, чтобы доказать независимость от США
Забудьте про минвату: деревенский способ утепления бани, который держит жар сутками
Молоко и масло из кокоса работают по-разному: польза и скрытые риски для здоровья
Бисер возвращается вместо золота: ожерелья и серьги сезона весна-лето 2026
Великое молчание: почему инопланетные сигналы могли достичь Земли, но остались незамеченными
Жир тает без лишних движений: как обмануть защитную реакцию организма и быстро похудеть
Спортзал превращается в риск для вен: привычные упражнения ускоряют развитие варикоза
Позвоночник сигналит задолго до диагноза: эти ощущения нельзя списывать на усталость
Взгляд становится моложе без пластики: приём с тенями меняет возрастное восприятие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.