Растаможка с подвохом: почему ваш новый автомобиль может стоить еще два штрафа

Авто

Россиянам стали массово приходить штрафы от налоговой за покупку автомобилей у иностранных граждан — в отдельных случаях сумма санкций достигает 20-40% от стоимости сделки. Поводом могут стать расчеты в иностранной валюте, проблемы с растаможкой или занижение цены в договоре.

Покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка автомобиля

За что действительно могут наказать

Как отмечает юрист Юрий Капштык, прежде чем паниковать, необходимо выяснить, на каком основании налоговая начислила штраф. Причина не всегда кроется в самой форме расчета.

По словам Капштыка, автомобиль мог быть ввезен с нарушениями таможенного оформления. В таком случае его регистрация в России становится основанием для начисления налоговых обязательств. Кроме того, поводом для санкций может стать занижение стоимости в договоре купли-продажи.

"Нарушение валютного контроля может быть, если по договору взаиморасчет происходил в евро или в долларах. В остальных случаях нужно смотреть, что именно вменяет налоговая", — пояснил юрист Юрий Капштык.

Он добавил, что расчеты в иностранной валюте при наличии подтверждающих доказательств могут квалифицироваться как нарушение валютного законодательства.

Наличные — можно, криптовалюта — под вопросом

Отдельно эксперт подчеркнул, что прямого запрета на оплату автомобиля наличными в рублях сейчас нет. Закон допускает как наличные, так и безналичные расчеты, если они проводятся в национальной валюте.

"Форма расчетов, за исключением того, что должна быть в рублях, наличная или безналичная — пока не установлено", — отметил Юрий Капштык.

При этом использование криптовалюты значительно осложняет ситуацию. Такие расчеты не признаются законным платежным средством, а сведения о переводах могут быть использованы как доказательства нарушения.

Как снизить риски при покупке

Юрист советует максимально формализовать сделку. Наиболее безопасным вариантом он считает нотариальное удостоверение, которое фиксирует цену и подтверждает расчеты в рублях.

Нотариус, по словам специалиста, снижает риск претензий о занижении стоимости и создает дополнительную защиту в случае спора с налоговыми органами. Особое внимание стоит уделять автомобилям премиального и люксового сегмента, поскольку для них применяется особый порядок налогообложения.

Если стоимость машины в договоре существенно ниже рыночной, это почти гарантированно привлечет внимание ФНС. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Что делать, если штраф уже начислен

В случае получения требования о крупной сумме юрист рекомендует запросить материалы проверки и правовое обоснование начисления. Далее необходимо проверить, не связаны ли претензии с таможенным оформлением, валютными расчетами или занижением цены.

При наличии оснований решение можно обжаловать в административном или судебном порядке, предоставив все документы по сделке.

Главный вывод, который делает эксперт: покупка автомобиля у иностранца "из рук в руки" без четкой фиксации условий сегодня связана с высокими рисками. Чем прозрачнее оформлена сделка и чем точнее соблюдены требования законодательства, тем меньше вероятность получить штраф в сотни тысяч рублей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
