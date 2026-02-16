Авто превратилось в пылесос для денег: 2 хитрости спасут ваш бюджет от разорения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Обслуживание автомобиля неизбежно требует расходов, и желание сократить их понятно каждому автовладельцу. Однако не все способы экономии безопасны, а некоторые могут обернуться более серьезными затратами в будущем. 

Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.

Почему радикальная экономия опасна

По словам независимого автоэксперта Дмитрия Попова, значительно снизить расходы на техобслуживание без определенных последствий практически невозможно. Большинство популярных способов экономии остаются спорными и подходят лишь тем, кто хорошо разбирается в автомобилях.

"Не очень много способов на самом деле. Либо сокращать эксплуатацию автомобиля и реже переходить к его обслуживанию, либо довериться кому-то, кто не является дилером, но при этом вы уверены в качестве выполнения работ", — отметил Дмитрий Попов.

Эксперт подчеркнул, что оба варианта несут потенциальные риски. Сокращение обслуживания может привести к износу узлов, а обращение к непроверенным мастерам — к ошибкам в ремонте.

Где экономия может быть оправданной

Попов уточнил, что при наличии базовых навыков некоторые простые операции действительно можно выполнить самостоятельно. В частности, речь идет о замене тормозных колодок или воздушного фильтра, за которые в автосервисах нередко берут заметную наценку.

Однако даже в этих случаях важно понимать устройство автомобиля и соблюдать технологию работ. Неправильная установка деталей может повлиять на безопасность движения. Об этом сообщает MoneyTimes.

Альтернатива дилерским сервисам

Эксперт также обратил внимание на специализированные сервисы, которые не являются официальными дилерами, но работают с конкретными марками автомобилей. При наличии гарантии и подтвержденной квалификации мастеров стоимость обслуживания там может быть ниже.

"Имеет смысл посмотреть сервисы, которые не сертифицированы как дилерские, но позиционируют себя как специализированные по тому или иному типу автомобилей. И если они дают гарантию и качество, то, скорее всего цена на обслуживание будет чуть-чуть поменьше", — подчеркнул Дмитрий Попов.

Тем не менее специалист считает, что универсального способа существенно сократить расходы без риска не существует. Любая экономия должна быть взвешенной, поскольку ошибки при обслуживании напрямую отражаются на техническом состоянии автомобиля и безопасности водителя.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
